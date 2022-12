Horacio Rodríguez Larreta habló de su modelo presidencial y criticó con dureza a Javier Milei

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se abrió en diálogo en Espacio Republicano respecto de su planes presidenciales. El funcionario desarrolló su idea principal para sacar el país adelante y le tiró un palo concreto al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

Horacio Rodríguez Larreta comenzó aludiendo a la idea de Gobierno que plantea de cara a las elecciones de 2023: "Mejorar la vida de la gente requiere hacer un acuerdo -no entre todos- que se mantenga en el tiempo. Obviamente que con el kirchnerismo más extremo no podría dialogar. Pero no puede pasar que cada cuatro años vengan presidentes reformistas y cambien todo lo que hizo el anterior. La base es el consenso".

El jefe de Gobierno porteño respondió a las críticas respecto al consenso planteado expresando que "a los que me tildan de dialoguista les digo gracias". El funcionario también dedicó un palo para lo que vendrían a ser las formas de Javier Milei: "No ayudás a la gente gritando en la tele y viendo quién genera más rating. No es desde una tribuna puteando aislado, hay que laburar. Es fácil pararte del otro lado de la grieta y ponerte en contra de cualquiera que consideres tu enemigo".

El funcionario fue también consultado por la gestión en la pandemia. Éste expresó: "Obviamente que la labor de la pandemia no fue perfecta pero nosotros tuvimos que gestionar con datos. Respecto a la apertura de escuelas y la interferencia de la Corte, digo que hay que respetar las instituciones. Uno cree en las instituciones o no cree. Yo creo en ellas siempre, si la Corte me hubiese fallado en contra hubiese acatado".

Sindicatos y movimientos sociales.

Horacio Rodríguez Larreta se encontró frente a la pregunta que respecta el trato directo con los sindicatos en la labor funcionaria. "En todas las repúblicas sanas y democráticas hay sindicatos. Hay que saber lidiar con ellos. Sería fácil eliminar los sindicatos y hacer lo que se nos canta. Acá hay que gobernar con los valores que hay para gobernar", expresó.

"En Estados Unidos -que me gusta como modelo de desarrollo y libertad- hay sindicatos. Los sindicatos son una realidad que tenemos que manejar y administrar. No pongamos más las excusas de los sindicatos. Los países crecen con los sindicatos. Es una excusa", agregó el precandidato a presidente.

El jefe de Gobierno porteño también fue consultado por la interna del PRO de cara a las próximas elecciones. El funcionario primero pidió que "no pongamos a todos en la misma bolsa" y afirmó que "a mí no me vas a escuchar un comentario agresivo contra ningún candidato de Juntos por el Cambio, no somos todos iguales".

"Segundo, es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo en el Gobierno la oposición se mantenga unida. No pasó nunca. El Gobierno no ha logrado aumentar los miembros de la Corte. Gracias a esa unidad es que la Argentina no entró en default con el fondo. Vos abrís el diario y es todo 'Bullrich insultó a tal, Macri hizo tal cosa'. Es una realidad. Un espacio que quiera ser mayoritario es heterogéneo. El desafío es administrar la diversidad. A mí no me vas a ver enganchado en peleas internas nunca", aclaró el político opositor. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta cerró la entrevista con un mensaje para su electorado: "Tengo esperanza. La argentina tiene una oportunidad enorme. El mundo necesita nuestros productos. Hay que aprovechar las oportunidades y para eso hay que tener un plan. Basta de medidas aisladas como la del dólar soja por treinta días".

"No hay soluciones mágicas de un día para otro. Son planes que se aplican el 10 de diciembre del año que viene. Hoy dar definiciones de un país que no sabes cuál va a ser es una irresponsabilidad. No podemos gastar todos los años más de lo que tenemos. El cómo hace la diferencia: un acuerdo político que marque la mayor diferencia. Con un alto sector. Tenemos que lograr trazar un rumbo que se mantenga 20 años", sentenció el funcionario.