El partido de Javier Milei arranca la campaña en cuatro comunas mendocinas

Luego de haber renovado las autoridades, el Partido Demócrata empezó su campaña en cuatro departamentos mendocinos que hoy están administrados por el PJ: Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Tunuyán. Se trata de comunas que adelantarán las elecciones – aunque también podrían hacerlo los restantes bastiones peronistas, como Lavalle y Maipú- en los que el partido que llevará a Javier Milei como candidato a presidente en 2023 procurará que “el modo Milei” tiña todo el proceso. Tiene una dificultad: aún no tiene un nombre para la candidatura para gobernador y es difícil que los votos del libertario puedan trasladarse a las elecciones locales desdobladas, tanto municipales como provinciales.

Los demócratas están muy activos por estas horas. La diputada provincial Mercedes Llano estuvo el fin de semana acompañando a Milei a su visita en San Juan. El ex concejal Marcos Sánchez, y uno de los posibles candidatos a intendente en Godoy Cruz, escribió una carta con duros cuestionamientos al presupuesto 2023 que el actual jefe comunal de ese departamento, el radical Tadeo García Zalazar envió al Concejo Deliberante. “(…)Un numero alarmante es lo que se lleva la casta municipal (Secretarios, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamentos y Asesores) por un monto de $587.520.000,00, ya que el municipio tiene más de 100 cargos jerárquicos, que se llevan más del 18% del gasto de personal. Señor intendente parece no escuchar a los ciudadanos que piden ajustar la casta política (…)”, lanzó muy en tono con el diputado libertario.

Aunque por los próximos meses, el PD tiene un objetivo concreto: las comunas que anticiparán las elecciones. “Este sábado tendremos un acto en Santa Rosa, en el que asumirán las autoridades del PD en el departamento. Se trata de una comuna donde tenemos representación a través de una banca en el Concejo y además tenemos a la dirigencia movilizada”, sostuvo en diálogo con MDZ el presidente del partido, Armando Magistretti. “Vamos a concentrarnos por estos meses en los departamentos donde las elecciones serán antes, es decir que tendremos primarias el 30 de abril. Esto significa que estamos buscando candidatos para comenzar la campaña”, agregó el dirigente que fue funcionario del municipio durante los años 90.

Todo apunta a que los demócratas confluyan en un frente con el Partido Libertario local y Encuentro, que no tiene personería jurídica y es la agrupación del presidente de Coninagro, Carlos Inannizzotto. De esas tres fuerzas “saldrán los candidatos”, sostuvo Magistretti. “La idea es presentar la mejor oferta electoral, con candidatos con perfiles como siempre ha tenido el PD, que confluyen con las banderas libertarias”.

En ese camino, la primera parada son los municipios peronistas que adelantarán los comicios. Luego, la elección provincial. En ese sentido, como las primarias provinciales serán en junio, el PD sostiene que a fines de febrero ya estará el nombre del posible candidato. Una de las posibilidades es que el referente del PRO y ex demócrata, Omar De Marchi sea el precandidato. Claro que, para eso, el diputado nacional debe abandonar Cambia Mendoza, algo que por ahora no parece posible. Si esto no ocurre, hay otros dirigentes con posibilidades de serlo, entre ellos Llano.

Hay expectativa por si Milei volverá o no a la provincia antes de fin de año. La idea es que se haga un lugar en la agenda para compartir al menos un día con sus representantes en Mendoza y les sume para apuntalar la campaña en los departamentos.