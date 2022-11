Una encuesta mostró quiénes son los dirigentes mendocinos con mejor imagen

Una extensa encuesta hecha por la consultora Sociopolítica en el departamento de Las Heras, uno de los más populosos de la provincia, mostró quiénes son los dirigentes provinciales con mejor imagen. En el podio, se encuentran radicales: el gobernador Rodolfo Suarez, el senador nacional Alfredo Cornejo y el diputado nacional Julio Cobos. Además, al intendente lasherino, el radical Daniel Orozco, le va muy bien en su propio territorio.

El estudio de opinión pública fue hecho entre los días 21 y 25 de octubre de 2022 y se implementó la instancia de recolección de datos a través de la metodología de aplicación asistida del formulario. Con 590 casos tomados de manera presencial en viviendas, con supervisión en campo, los datos expresan, con un error de ± 2,5, la opinión de la población de 8 distritos de Las Heras.

El gobernador Suarez tiene el 47,8% de imagen positiva; Cornejo el 47,6% y Cobos 45,5%. Es decir que los tres tienen un porcentaje similar de imagen positiva y también de negativa, que supera el 50%. Se trata de los tres dirigentes que han sido clave en las últimas elecciones en las que el Frente Cambia Mendoza ha ganado los comicios.

En tanto que Orozco, fue medido en un apartado especial. Su imagen es mejor que lo que mide su gestión. La gestión municipal de Las Heras cuenta con una valoración positiva del 48,1%. La imagen de Orozco, en tanto, de acuerdo a esta encuesta, es del 69,8%. La negativa del 15,7%. Tanto la imagen como la gestión en comparación con una encuesta que se hizo en mayo, cayeron 4 puntos. El jefe comunal está en carrera por la gobernación.

Otros dirigentes mendocinos que fueron evaluados fueron la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti quien es la referente de la agrupación kirchnerista La Cámpora. De acuerdo a la encuesta, la legisladora tiene 24,5% de imagen positiva. En tanto, que su imagen negativa es muy alta: 75,5%.

Además fueron medido dos posibles candidatos a gobernador del radicalismo, que ha diferencia de Orozco, no han blanqueado públicamente su postulación. En Las Heras, de acuerdo a esta encuesta, el intendente de Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez, mide 32,8%. Su imagen negativa es del 28,9% y el 38,4% no sabe, no contesta.

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, tiene peor imagen que Ulpiano Suarez y que Fernández Sagasti. Tiene un 21% de imagen positiva; negativa del 29,5% y un desconocimiento del 49,5%.

Además fueron medidos el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No les va bien en Mendoza: el presidente posee una imagen positiva del 28% y una negativa del 72%. La imagen positiva de Cristina es del 26,8% y la negativa del 73,2%.

Además, la encuesta asegura que las fuerzas políticas y frentes mejor posicionados en Las Heras son el Frente Cambia Mendoza y el Frente de todos, mostrando nuevamente una polarización. El primero duplica en cantidad de adeptos al segundo, no obstante, el dato relevante es que un 44% de los lasherinos no siente identificarse con ningún frente.