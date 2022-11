La posibilidad de Javier Milei de ser ministro de Economía de Patricia Bullrich

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, es uno de los fenómenos que la política vieja no termina de resolver. Hubo distintos acercamientos pero quedaron en la nada. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, es una de las candidatas más interesadas en mediar con el economista.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

Una fuente cercana al círculo íntimo de Bullrich reveló que es posible que la exministra y Milei realicen una alianza de cara a las próximas elecciones. "Ellos tuvieron una cena en la que se conocieron y quedaron encantados. Ambos tienen el teléfono del otro y cada tanto hablan", le contó la fuente a MDZ.

En los pasillos de Uspallata se comenta la idea de que hay varios dirigentes del PRO que tienen grandes similitudes políticas y económicas con el diputado liberal. El debate central de la mesa dura de la oposición es el tipo de arreglo que se intenta resolver. La posición de Milei como vicepresidente y ministro de Economía son las más desarrolladas.

"Patricia tiene que ser la próxima presidenta de Argentina. No puede tener un rol menor, tiene una trayectoria política increíble", le comentó un dirigente del PRO a MDZ. "Javier Milei debería acompañarla en su carrera. Creo que el rol que mejor lo posicionaría es el de ministro de Economía. En ese lugar tendría una banca fuerte desde la presidencia y podría hacer todas las reformas que le parecen que hay que hacer para sacar al país adelante", agregó el político del ala dura de la oposición.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Una fuente del entorno de Milei destacó que previo a conocer a Bullrich el economista no tenía intenciones de reunirse y que la calificaba como "montonera". En la comida, los políticos charlaron por horas y el economista quedó fascinado con las ideas compartidas con la presidenta del PRO.

Desde el marco de Bullrich destacaron que la relación del presidente de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no tiene vuelta atrás y que junto con Milei podrían encabezar una lucha contra esa parte política. "Las palomas no van más, son tibios, si llegan al poder, ¿qué van a hacer?", expresaron. Hoy tiene lugar la tan esperada reunión de ambos con el expresidente Mauricio Macri.

Milei aclaró ayer en La Nación+ su relación con Bullrich y opinó sobre la interna del PRO: "Tenemos una excelente relación con la señora Bullrich. El problema es de ellos, es otro espacio, no me interesa estar en ese espacio. No quiero ser parte del nuevo fracaso de la Argentina. No quiero ser responsable de que Máximo Kirchner sea presidente en 2027. Los que quieren venir a la Libertad Avanza bienvenidos sean".

Informe ideológico de la consultora Zuban Córdoba.

El vuelco de la política argentina hacia la derecha es otro de los fenómenos debatidos en las principales mesas dirigenciales. La consultora Zuban Córdoba reveló que la centro-derecha es la ideología que más preponderancia tiene en el país con un 18,5% de votos. El centro es la segunda idea política que tiene más incidencia con un 18,2%. La derecha aparece tercera con un 16,9%.

El 71,9% de los encuestados está a favor de la política y el 22,2% se siente identificado con la anti-política. Luego se consultó por las idea económicas. El capitalismo encabeza las listas con un 60,2% y el liberalismo económico aparece segundo con un 49,5%. El peronismo se encuentra tercero con un 44,9%.