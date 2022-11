El intendente radical que recorrerá Mendoza e inquieta a Rodolfo Suarez

El radical Juan Manuel Ojeda, el intendente de Malargüe, no se conformó con el "no" del gobernador Rodolfo Suarez para abrir el debate sobre la minería en su departamento y tiene un plan. Además de encabezar la marcha que hoy llegó desde Malargüe junto a cámaras mineras y gremios, comenzará una agenda en la que recorrerá Mendoza con una consigna: explicar a la ciudadanía por qué quiere minería en su territorio sin las restricciones de la ley 7722.

En diálogo con MDZ, mientras recorría los 370 kilómetros que unen su departamento con la Legislatura provincial para acompañar la marcha, Ojeda sostuvo: “Lo que estamos pidiendo a los legisladores es que debatan. Venimos en una marcha pacífica, como siempre, y no podemos entender cómo se puede vetar, silenciar un tema”, aseguró. En ese sentido, afirmó que vio la reciente película Argentina 1985 dirigida por Santiago Mitre sobre el juicio a las juntas y lanzó al respecto una polémica opinión: “¿Qué diferencia hay con esa época en la que había temas de los que no se podía hablar y esta época en la que hay un tema que está vetado? No pedimos que la Legislatura vote a favor el proyecto, sino que lo debata”, lanzó.

El mes pasado, el intendente envió a la Casa de las leyes -por intermedio de su esposa, la senadora provincial Jésica Laferte- un proyecto para habilitar la minería en su departamento. Desde el año 2007 rige en el todo el territorio provincial la ley 7722 por la cual está prohibido el uso de algunas sustancias químicas y por lo tanto, el desarrollo de varios proyectos mineros. El Gobierno provincial le advirtió a Ojeda que la habilitación de la minería sin las restricciones que marca la ley no estaban en la agenda oficial, por lo tanto su iniciativa no sería tratada por estos meses. Es que, Suarez no quiere que se repita la situación de diciembre de 2019 cuando comenzó su Gobierno e intentó modificar la 7722: hubo masivas manifestaciones en contra y tuvo que retrotraer su decisión, con el veto a su propia norma.

Ojeda lejos de acallarse, redobla la apuesta. Marchas como las de hoy hacia la Legislatura se repetirán. “No queremos hacer cortes, no queremos molestar. Queremos a ir al lugar donde tienen que dar respuestas al debate. No es el intendente ni el Gobernador quienes deberían estar hablando de estos temas. Son los legisladores quienes deberían da respuestas”, sostuvo el intendente. Hay algunos legisladores que lo apoyarán que ya presentaron proyectos similares como Gustavo Cairo(PRO).

Pero no sólo eso: además de las movilizaciones, Ojeda tiene una agenda preparada para recorrer la provincia con la consigna “Minería para Malargüe”. El jefe comunal sostiene que “no serán reuniones masivas, pero sí encuentros con uniones vecinales, de jubilados, de gente que quiera escuchar en todos departamentos por qué quiere minería” para el departamento que gobierna.

Por último, aseveró que: “Nadie puede negar que no hay pobreza en Mendoza. San Juan y Neuquén que tienen minería crecen mucho más que nuestra provincia. Además no es sólo la generación de empleo de la minería, sino lo que ocurre alrededor de la actividad cuando se desarrolla: se consumen más alimentos, que se pueden comprar en distintos lugares de la provincia, generándose una cadena con distintos productos de Mendoza”, aseguró.

Como contrapartida a su acciones, las asambleas por el agua se movilizarán. "Este viernes a 11 a las 19, seamos miles en las calles defendiendo la LEY 7722, Guardiana del Agua de Mendoza, que está en grave peligro atacada por dos proyectos de ley. El de Ojeda y Laferte está redactado justo a medida de la megaminera canadiense Yamana Gold, para su proyecto Don Sixto. Y el presentado por Cairo, Mosso, Canale y Thomas le calza justito a Minera San Jorge (de capitales rusos), proyecto que la sociedad mendocina ya rechazó masivamente entre 2008 y 2011, pero que la empresa sigue pretendiendo concretar, amenazando gravemente el agua del río Mendoza, la que bebemos más de 1 millón de mendocinos y con la que se riega el mayor oasis provincial”,sostienen en la invitación.