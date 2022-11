Qué dijo sobre Sergio Massa el economista que más escucha Cristina Kirchner

Hernán Letcher es el economista más consultado por Cristina Fernández de Kirchner y sus cuadros y gráficos económicos fueron los que sirvieron de apoyo a la vicepresidenta para su discurso en Pilar, donde recordó los avances que dice que se perdieron desde la salida del poder en 2015.

En esa oportunidad, ella fue gentil con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien la mantiene al tanto de cada decisión que toma y cuyas posturas no suelen ser coincidentes con las de ella ni con la mayoría de los participantes del kirchnerismo camporista.

En un extenso diálogo con MDZ, Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dijo que el ministro está aplicando una “fuerte regulación para mejorarle la vida a los argentinos” y aceptó que el “dólar soja no fue una medida que nos gusta, pero fue efectiva y nos dio la razón de que los dólares estaban guardados en los silobolsas”.

¿Por qué tenemos los niveles de inflación que aún tenemos? ¿Es temor, es inercia, es mala praxis, qué es?

La bauticé inercia especulativa. En un nivel de inflación suele ocurrir que uno tiende a cubrirse por algún tipo de remarcación. Pero también sucede que hay contratos como los alquileres que se ajusta por inflación, pero con eso no basta para que lleguemos a los niveles de 6 o 7 por ciento mensual de inflación. Decididamente no alcanza con eso. Hay un componente especulativo sustancial porque los costos de producción no tuvieron ese aumento que dice nuestra inflación. Ni el dólar, ni las tarifas tienen esos niveles. En el primer trimestre tuviste el impacto de la guerra pero desde julio hasta esta parte hubo una retracción internacional que no se vio en el orden local. Todo siguió como si no hubieran bajado los precios en el resto del mundo.

Hacé un punto ahí, por favor. ¿En qué influye todo eso en que el morrón, que lo producen acá, a sesenta kilómetros, haya aumentado lo que aumentó y hoy cueste $1500 pesos por kilo?

Ese es un muy buen punto. Y acá también hay cuestiones particulares que terminan influyendo, como remarcaciones, por las dudas. Pero yo tiendo a sacar del debate al pequeño productor y pongo el ojo en la intermediación. La mayoría de los productos le hicieron “ole” a todos los índices que arriba mencioné y que fueron todos hacia la baja. No hay explicación en cuanto a los costos, y la estructura oligopólica que existe en nuestro país pueden incidir en todo esto, porque son cuatro o cinco empresas las que imponen los precios que luego terminan adaptando los pequeños y medianos productores de nuestros distritos.

Sergio Massa dijo públicamente que los controles de precios no sirven, pero, a la par, está intentando acceder a acuerdos sectoriales y sobre los alimentos fundamentalmente. Pero vos, como muchos otros economistas, creen que sí es indispensable tener una mirada mucho más dura con respecto a los precios máximos. ¿Cómo se compatibilizan estas dos miradas?

Un matiz acerca de esta observación que vos brindas. Soy un regulacionista por definición y creo que en escenarios como este, con sustanciales ganancias por parte de las empresas, hay un problema de distribución y es el Estado el que le pone el cascabel al gato. El equipo económico está buscando acuerdos y se reúne con los empresarios, está buscando que los envaces estén rotulados con el precio, y eso se llama regulación. Me parece que hay fuertes acuerdos en el Frente de Todos de mejorar la relación de los ingresos de los asalariados y trabajadores. Por otro lado también vi al viceministro de Economía (Gabriel Rubinstein) preocupándose por lo mismo. Hay que recuperar poder adquisitivo. Pero en este escenario puntual se están pensando herramientas de intervención del Estado En un momento determinado me pidieron algunas propuestas. No sé si son todas correctas. Y creo que el equipo económico está dando esta discusión también.

Que algunas plantas deban suspender la producción por falta de insumos importados, ¿tiene que ver con la falta de dólares o con la especulación?

Obviamente tenemos un problema con los dólares. No tenemos los suficientes que necesita nuestra Economía. Vi positivo lo que sucedió con el dólar soja, lo vi muy bien, y aunque no era una medida de mi agrado, creo que se consiguió evitar una devaluación. Teníamos razón cuando decíamos que los dólares estaban en los silobolsas y querían forzar a una devaluación, provocando un deterioro del ingreso de todos los argentinos y consiguiendo una renta excepcional. Los dólares estaban ahí, nosotros teníamos razón. En este contexto, la coordinación única de importaciones y exportaciones es un acierto. Hay un único sistema que yo también reivindico porque termina siendo una regulación que termina cuidándonos a todos.