El pronóstico de un referente latinoamericano sobre el futuro de Cristina Fernández de Kirchner

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, habló sobre la política argentina y afirmó que Cristina Fernández de Kirchner no será candidata a la presidencia pese al "clamor" de varios dirigentes para que se postule.

En una entrevista, el referente latinoamericano dijo: "Creo que (Cristina Kirchner) no va a ser candidata porque es muy temperamental, pero también es muy inteligente".

"Si se da cuenta del apoyo que tiene, también se da cuenta de la oposición que genera", agregó.

José Mujica afirmó que Alberto Fernández podría buscar la reelección, aunque evaluó que "va a ser difícil, muy difícil". "No sé si el argentino no saca alguno del interior, algún federal de esos que tienen por ahí desparramados. Pero no sé lo que va a pasar, el peronismo no es previsible", comentó.

De todos modos, insistió en que no le parece una mala idea que Fernández se presente: "El kirchnerismo ya había planteado algunos cuestionamientos. La verdad no tengo idea lo que van a hacer, lo que sé es que podrán ganar o perder, pero van a seguir existiendo, es un dato de la realidad", dijo.

Por último, el ex mandatario uruguayo se refirió al episodio del electo mandatario de Brasil, Lula Da Silva, luciendo en los festejos una gorra con la inscripción "CFK 2023".

Al respecto, el dirigente, quien estuvo en el comando de campaña de Lula en San Pablo, sostuvo que a esa gorra "se la pusieron" y que "no es de Lula".