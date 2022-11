El intendente que comparó a Cristina Fernández de Kirchner con San Martín y Belgrano

Pablo Zurro, intendente de la localidad bonaerense de Pehuajó, realizó una llamativa comparación entre la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y los próceres argentinos José de San Martín y Manuel Belgrano.

"Creo que Cristina es tan grande como San Martín y Belgrano, que a Cristina la va a determinar la historia, no ella”, sostuvo el jefe comunal del Frente de Todos en diálogo con Radio Nacional Rock.

Sobre la última presentación de la referente oficialista en un acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Zurro deslizó: “Siempre que habla Cristina es espectacular, te aclara muchísimas cosas que a veces uno no se da cuenta y fija una posición. Lo que más me dejó es que dijo que iba a hacer lo que tenga que hacer, porque el clamor de los militantes y de la gente en todos lados es ‘Cristina presidenta’".

Y agregó: "Yo hace rato que vengo diciendo ‘ni muerta ni presa, presidenta’. Indudablemente hay que hablar con números y, cuando se habla con números, los años de Néstor y Cristina fueron espectaculares, los que nos pueden volver a hacer soñar con un país diferente”.

"Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez: la alegría de que el sueldo alcanzaba, que había trabajo y que había futuro. Esa alegría nos la merecemos todas y todos los argentinos".

En esa misma línea, apoyó contundentemente su postulación para el próximo año. “2023 se organiza con Cristina Fernández de Kirchner, con la que tiene más votos, más representatividad, reconocida en el mundo, en América. Espero que los compañeros no duden como en otro momento, que no aparezcan los Florencio Randazzo, los Emilio Pérsico, que se tengan que dar cuenta dónde tienen que ir porque si no son funcionales a la oligarquía y a todo aquello que combate Cristina, porque Cristina es un escollo para todos esos sectores, es la piedra preciosa a la cual todos esos sectores oligárquicos quieren sacar de carrera porque saben lo que representa y vieron lo que representó”.