Alfredo Cornejo se desprendió de Patricia Bullrich, elogió a Rodríguez Larreta y criticó a la UCR

El exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló sobre la posibilidad de integrar una fórmula con Patricia Bullrich y reconoció que no es algo que "necesariamente me atraiga".

"Nos hemos acompañado en una pelea importante porque en la pandemia la oposición prácticamente se diluyó”, remarcó Cornejo y sostuvo que la fórmula presidencial combinada con la presidenta del PRO "no es algo que necesariamente me atraiga".

Y luego ponderó el trabajo de Horacio Rodríguez Larreta: “Veo que hace un gran esfuerzo de gestión gobernando la ciudad, a mi me gusta mucho la gestión de Horacio, su trayectoria de gestor me gusta”.

"La prioridad de Juntos por el Cambio debe ser tener un programa de Gobierno lo más concreto posible, para cuanto antes. Eso debe ser más importante que quien sea candidato. Aún no tengo definido si seré candidato", indicó en declaraciones a Radio con Vos.

Y sostuvo que en estas elecciones, la oposición no tiene un candidato tan marcado como en el año 2015, que finalizó ganando Mauricio Macri. "No hay nadie que se haya recortado como candidato indiscutible como sí pasó en 2015. Si bien hubo pelea en las PASO, hubo una diferencia abismal para Macri. Hoy no está pasando eso", dijo.

Al finalizar, remarcó: "El primer pelotón de candidatos lo integran Bullrich, Larreta y Macri. Puede entrar un radical, si el radicalismo se ordena alrededor de uno y si empodera a uno de los candidatos, tendría que haber hecho ese trabajo este año y no se hizo".