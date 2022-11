Una de las señaladas rompió el silencio y habló del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

Tras pasar un mes y medio presa por ser una de las sospechosas en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, Agustina Díaz rompió el silencio en una nota concedida a TN, donde declaró "que Brenda se aguante las consecuencias".

Agustina Díaz, quien logró la excarcelación en la Cámara Federal, es sospechada de ser cómplice de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los principales apuntados por el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Fui separada de mi familia, fue muy difícil. Lo más complicado fue estar ahí sola”, reconoció la joven de 21 años que estuvo detenida en la Unidad 31 de mujeres de la cárcel de Ezeiza. Y siguió: "Tengo un miedo constante de que me pueda llegar a pasar algo. Uno nunca conoce los límites de las personas", en clara referencia a algunos de los integrantes de la Banda de los Copitos.

Agustina Díaz fue detenida luego de la pericia a la que fue sometido el celular de Brenda Uliarte, tras la cual la Justicia encontró cruce de mensajes entre ambas, donde Uliarte le comentaba sus planes a Díaz, los cuales fueron ejecutados por Sabag Montiel la noche del 1 de septiembre, fecha en el que gatilló dos veces un arma en el rostro de Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio de la vicepresidenta en Recoleta.

"Nunca le creí lo que me decía, eran delirios", dijo con insistencia en diálogo con TN, y agregó: "Fuimos juntas al colegio, nos conocimos ahí. Éramos amigas, ella formó parte de mi vida durante varios años. Nos seguíamos hablando a pesar de no ir más al mismo colegio. Y cada tanto nos veíamos".

"Yo sabía que Brenda era una persona bastante fantasiosa, muy delirante. Yo no le prestaba atención. Nunca creí que esas cosas que decía podían llegar a ser reales. Eran delirios de ella y yo le seguía el juego. Pero nunca le creí. A veces intentaba como que bajara los humos de esa fantasía que me estaba contando, quería traerla un poco a la realidad, que entienda la realidad de las cosas que estaba comentando", sumó.

Sobre cómo es la personalidad de Brenda Uliarte, Díaz reconoció que "durante los primeros años ella era bastante posesiva conmigo. Le molestaba el hecho de que yo tuviera otras amistades. Me celaba. Con el tiempo, por suerte, eso fue cambiando. Pero quedaba algo de eso".

"En el último tiempo ella empezó a ir a marchas, a publicar cosas criticando al Gobierno. Eso fue un poco raro. Cuando se trataba de política ella nunca hablaba mucho. Detestaba al peronismo y nada más", agregó.

Y siguió: "Creo que lo principal que cambió en su vida fue la muerte de su hijo. Sobre sus otras amistades o sobre con quién se estaba juntando yo no se nada. Ella era muy reservada con ese tema. No sé qué amistades frecuentaba".

Sobre si conoce a Fernando Sabag Montiel, el autor material del intento de magnicidio sobre Fernández de Kirchner, Agustina Díaz reconoció: "Nunca lo vi. Una sola vez hablé por mensajes de Instagram. Me preguntó si sabía donde estaba Brenda. Eso fue todo. Tampoco conocía al resto de los que trabajaban con ellos vendiendo algodones de azúcar. Sabía que Brenda se estaba dedicando a eso. Me había contado que estaba con eso y vendiendo cubanitos en las plazas y que eso les dejaba buenas ganancias, sobre todo los fines de semana".

Respecto al día del atentado, Díaz declaró que "me enteré un rato después, lo vi por la tele. En el momento no pensé en Brenda ni nada de eso, no lo asocié con ella. Para nada. Recién a la mañana siguiente vi las fotos del hombre que había atentado contra Cristina, Sabag Montiel, y me di cuenta de que era él, lo reconocí".

Para finalizar, Agustina Díaz reconoció sus sentimientos para con Brenda Uliarte: "Tengo mucho pero mucho enojo. No quiero saber más nada con ella. No voy a perdonarla ni a hablar con ella de nuevo. No podría hacerlo. Mi vida cambió completamente. De un día para otro mi vida estuvo expuesta para todo el mundo. Yo lo único que hacía era estudiar, ir al gimnasio, ir a comer asado con mis papás y mis abuelos, estar con mi mamá, cuidar de mis ocho gatos. Esa era toda mi vida y de un día para el otro todo cambió. Se me venía todo encima y no lo podía manejar, por momentos. No puedo estar pagando por acciones ajenas. Yo estuve pagando por algo que yo nunca cometí, que yo nunca hice", dijo.