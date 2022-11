Flor Destéfanis: “Anticipar las elecciones municipales permitirá saber qué se vota”

Hace días acaba de lograr el objetivo que se trazó a comienzos de año: ser la presidenta del PJ. La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, estará al frente del peronismo desde diciembre y por los próximos dos años.

En la entrevista con MDZ habla de todo: desde su infancia en la que iba en micro a los 5 años con su hermanito de 3 a visitar a sus abuelos en Santa Rosa (un tiempo vivió en Junín) hasta su intención de anticipar las elecciones en el departamento el próximo año. Asegura que el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura Martín Hinojosa, está en carrera para la gobernación y convoca a los intendentes Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) a protagonizar el proceso que encabezará en el PJ. Con el gobernador Rodolfo Suarez no tiene diálogo.

-¿Cómo llegó al peronismo?

-Mi abuelo era demócrata. Fue concejal por el Partido Demócrata en Santa Rosa. Ninguno fue muy peronista que digamos en mi familia, sin embargo siempre recuerdan que el peronismo fue muy bueno en épocas difíciles para encontrar trabajo. En ese momento el intendente Dante Pellegrini estaba Junín y algunos compañeros que hoy me acompañan a mi y que peinan canas estaban en Santa Rosa. Uno empezaba a escuchar que fueron los peronistas lo que nos habían dado una mano en la vida. En el 2007, que yo tenía 14 años, nos tocaba elegir candidato a gobernador en un debate de la clase de inglés, y yo elegí a Celso Jaque. Y siento que ahí empecé un caminito donde me fui identificando con las políticas del peronismo. Fui muy joven y viví los gobiernos de Cristina no tanto los de Néstor (Kirchner) y después como reina (Nacional de la Vendimia) compartí con un intendente peronista y un gobernador como Celso. Entendí, entonces, que me sentía identificada con el peronismo. Esto implica empatía, ponerse en el lugar del otro, recorrer el territorio, defender lo público, la presencia del Estado, y creo que yo misma elegí al PJ porque sentí empatía por sus principios.

-¿Con qué expectativas vive su rol de presidenta del PJ teniendo en cuenta las diferencias que hay en el partido?

-Va a ser un desafío enorme el 2023. Para mi es un honor ser la presidenta del partido justicialista de Mendoza. Hay que terminar los plazos, luego asumir, aunque todo indicaría que vamos por ese camino. Así que el año próximo nos espera con la gestión en Santa Rosa y trabajar para brindar equipo y programa de Gobierno. Trabajar para que todos los peronistas se sientan parte de este nuevo PJ. Es un trabajo que se necesita mucha perseverancia, de ser la que convoque, la que llame, la que se ponga a disposición. Hay que generar espacios de consenso. En todos los partidos pasa y el peronismo no es la excepción: hay diferencias pero hay mucho más coincidencias. Frente a lo que todos sabemos que son muchos años de derrota del peronismo, veo en el 2023 una oportunidad para el peronismo porque llevamos dos gestiones de Cambia Mendoza en la provincia y que realmente lo que menos ha hecho es cambiar la realidad de la gente. No tenemos ni mejores escuelas, ni mejor servicio de seguridad, ni tenemos mejores docentes pagos ni un mejor servicio de salud en las postas sanitarias, ni en los hospitales ni en los centros de salud. No nos ha cambiado la vida. Y lo que queremos es eso: un gobierno que piense a Mendoza como una región, como una potencia en la Argentina, hemos perdido ese lugar y lo tenemos que recuperar. Mi función desde el PJ es unificar, los que quieran serán bienvenidos y van a ser protagonistas. Todos somos necesarios e importantes en esta etapa de reconstrucción.

-¿Tiene diálogo con intendentes como Righi o como Emir Félix?

-Tengo diálogo con ellos y con todos los intendentes del peronismo. Pienso que tenemos buena relación. Que podemos tener distintas visiones pero que tenemos buena relación. En este proceso de cierre de listas llamé personalmente a Guillermo Carmona pero no me pude comunicar, a Fernanda Lacoste, me atendió y hablamos muy amablemente. La convoqué a que fuera cual fuera su decisión, que se sintiera parte de este proceso. Después no se dio pero no significa que no lo voy a seguir intentando. Lo mismo con los intendentes Martín Aveiro (Tunuyán); Fernando Ubieta (La Paz), Matías Stevanato (Maipú) y principalmente con Righi y Félix. A Righi lo fui a visitar porque fue el aniversario de Lavalle, eso permitió que le planteara que tenía la voluntad de trabajar por la presidencia del PJ. Me dijo que le parecía bien pero que había que ver en el conjunto del peronismo. Tenemos esa posibilidad de la franqueza. Lo mismo con Emir Félix. Nos entendemos cada uno en su postura pero tenemos esa posibilidad de entendernos. Como me dijo Roberto Righi, la confianza se genera, se trabaja de a poco, tenemos que dar más espacios para entendernos.

-¿El peronismo tiene que ir a las PASO el año que viene?

-No hay que ver con dramatismo hablar de las PASO o pensar en una interna dentro del PJ. Me parece que no está mal si se tuviera que dar. Todos preferimos que partamos de la unidad y vayamos todos juntos desde el principio pero en el caso que tenga que haber una primaria, no es grave. Ojalá podamos ponernos de acuerdo. Creo que los que tienen que tener protagonismo son los intendentes que no renuevan principalmente, que tienen unas gestiones maravillosas muy aprobadas, y muchos otros dirigentes, legisladores, dirigentes del peronismo en general, más allá de los cargos. Me refiero a Anabel Fernández Sagasti, a Lucas Ilardo, a Carlos Ciurca de quien se ha hablado tanto en este tiempo. Todos, Guillermo Carmona, Fernanda Lacoste, Gabriela Lizana. Todo esto es el peronismo. Necesitamos enamorar con un plan de Gobierno.

-Cuando en Mendoza se habla del kirchnerismo o de La Cámpora se le da una conntación negativa, ¿cómo vive esto?

-Creo que es lo que se ha generado. Yo digo todos somos peronistas: Los de la Cámpora, quienes se consideran kirchneristas, el PJ más tradicional. Algunos hemos sido más contemporáneos de Néstor y Cristina como las nuevas generaciones. Otros que pudieron vivir otras épocas del peronismo y tienen mucho que aportar y nosotros también a ellos. Creo en un peronismo intergeneracional donde los más jóvenes podamos ser protagonistas pero escuchar. No me gusta cómo nos quieren bajar el precio, o nos quieren delimitar: Flor vos sos de ese sector y los otros son los intendentes. Yo también soy intendenta. Y hay intendentes que han estado trabajando en el proceso del PJ. Con humildad, pero sentir que todos somos importantes y todos somos peronistas La nueva presidenta del PJ, en MDZ.

-¿Qué le reconoce a Anabel Fernández Sagasti como presidenta del PJ?

-He sido parte de este Consejo del PJ como secretaria administrativa y política. He visto en ella gran vocación de trabajo, en el medio de una pandemia. No fue fácil llegar a nuestros afiliados con las restricciones de la pandemia. Se trabajó en la posibilidad de que todos se anotaran para recibir su carnet como afiliado algo que es parte del peronismo, es nuestro folclore. Anabel inauguró una nueva sede en el centro que tiene internet, una máquina de café, una salita de reuniones en pleno centro y de fácil acceso. Desde su lugar, territorializó el partido. Además, ha logrado que se mantengan unidos los bloques de la Legislatura. Durante mucho tiempo tuvimos interbloques.

-Ahora este Consejo va a armar un gran manual con los aportes de todos lo que los candidatos del peronismo que han querido aportar para que el futuro candidato a gobernador tenga un camino más armado. Ese es otro aporte.

-¿Cuándo debería tomarse la decisión del nombre para la candidatura a gobernador?

-Los plazos en esto nunca se saben. Sin embargo yo soy de las que dicen que hay que ser honestos y hablar de elecciones porque estamos pensando en el 2023.Estas ofertas electorales no pueden ser improvisadas. Uno tiene que prepararse para gobernar y elegimos a quienes en los próximos cuatros años van a tomar decisiones. Desde ahora hay que ir recorriendo, entendiendo que la decisión final no va a estar mucho más que en marzo o abril, entendiendo que en junio serán las PASO provinciales.

-Uno de los dirigentes que se menciona como candidato es Martín Hinojosa ¿Será candidato a gobernador?

-Destaco de Martín que ha tomado esta posta y ha dicho que le gustaría. Todos sabemos que tiene cierta voluntad de serlo. Ojalá que como él, haya muchos más. Vamos a pensar en los intereses colectivos e iremos con él o la que mejor llegue. Martín empezó a caminar y está buenísimo. Ojalá que haya otros que empiecen a caminar y después veremos qué es lo mejor que le podemos ofrecer a Mendoza.

-Antes del 30 de enero, ¿Piensa firmar el decreto para desdoblar las elecciones municipales?

-Es algo que hemos conversado con algunos intendentes del peronismo, que les he preguntado como hicieron ellos en el 2019. Entiendo que con el desdoblamiento que la gente valora qué vota en cada momento. Las elecciones nacionales, en las PASO, la actual diputada nacional Marisa Uceda tuvo una diferencia por encima de Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza). En las provinciales, perdimos por mucha diferencia. Es verdad que la gente que tiene que ir a votar más veces pero considero que desdoblar las elecciones nos permite valorar la gestión propiamente dicha. Más con un sistema de boleta única que muchos ni siquiera saben que vamos a votar con una boleta distinta. Desdoblar sería una oportunidad para aceitarnos con este sistema y que cada ciudadano pueda saber qué elegir para cada ámbito.

-El año que viene irá por la reelección en su departamento ¿Cuál es el objetivo de este segundo mandato?

-Se van acabando los procesos y es bueno entender que nosotros estamos de paso. Si la gente me da la posibilidad en Santa Rosa de seguir cuatro años más queremos urbanizar más nuestros distritos. En Santa Rosa hay lugares sin red de agua potable ni cloaca. Estamos años luz en un montón de cosas que para otros es algo natural. Cuando me toque irme de Santa Rosa quiero dejar un lugar que tenga urbanización y las calles asfaltadas. A la vez ir, a lo profundo, tengo una obsesión por la educación y el acceso a la tecnología. En Santa Rosa tenemos un sistema educativo público, no existe la educación privada en ningún nivel. Esa educación pública debe ofrecer las mismas oportunidades que tienen aquellos que van a la educación privada de cualquier lugar de Mendoza. Quiero que los jóvenes de hoy tengan posibilidades y eso se da a través de la educación relacionada con la tecnología. Aspiro a tener educación digital y acceso a los recursos tecnológicos, conectividad y red de fibra óptica.

Además, es importante la transformación profunda de la generación de empleo porque hoy gran parte de la población de Santa Rosa depende del municipio. Nosotros empezamos la primera etapa de urbanización del parque industrial, entendemos que tenemos una geolocalización privilegiada sobre la ruta nacional 7 en Las Catitas que está totalmente vinculada con la ruta 153 al Sur, el corredor Bioceánico, la conexión con Chile, que ahí va nuestro parque industrial. Además, el desarrollo de Santa Rosa como un polo ganadero en la región.

-¿Tiene diálogo con el gobernador Rodolfo Suarez?

-No tengo diálogo con Suarez. Muy pocas veces hemos tenido una convocatoria generalizada con algunos intendentes o todos. Sí, puedo hacer una autocrítica y decir que no lo he llamado para ver qué quiere para Santa Rosa. Pero el Gobernador nunca ha ido a Santa Rosa en estos tres años. Sería importante que el Gobernador fuera, lo vamos a recibir de la mejor manera porque somos muy buenos anfitriones. Hay una ausencia grande del Gobierno provincial en los departamentos que no son del mismo color político. Con algunos ministros si tengo buena relación como por ejemplo con el ministro de Gobierno o el de Infraestructura o el IPV.