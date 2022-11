"Argentina necesita unidad": peronistas y radicales, contra la grieta

Una muestra fotográfica sobre el abrazo Perón-Balbín fue la excusa para que peronistas y radicales se unieran contra la grieta. A través de un recorrido fotográfico histórico, presentado por el Secretario General de la seccional Nación de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana, se convocó a dialogar y reflexionar sobre la necesidad urgente de buscar puntos de encuentro entre las distintas fuerzas políticas.

La muestra titulada “El abrazo Perón-Balbín. La política es la única herramienta para modificar la realidad” fue pensada con el fin de alcanzar un destino de unión, desarrollo y justicia para nuestro país. “En la historia argentina, la dirigencia política se situó por encima de las diferencias y marcó un rumbo. Canales de diálogo en los que la reconciliación nacional logró establecer una relativa calma, pero que no duró mucho”, expresó Hugo Quintana.

La exposición, impulsada por Quintana y realizada en la Galería Pasaje 17, ubicada en Bartolomé Mitre 1559, narra la historia de un diálogo entre los partidos políticos y movimientos populares más significativos de la Argentina: el radicalismo y peronismo. La misma hizo foco en tres momentos claves que dejaron una impronta y permitieron imaginar un mejor futuro para la nación: las elecciones presidenciales de 1946; el encuentro entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín en 1972; y la Mesa del Diálogo Argentino en 2002.

En tal sentido, Quintana consideró que “los malentendidos entre los gobernantes y los ciudadanos se resuelven construyendo consensos y Argentina necesita señales de unidad”. "En la historia argentina, la dirigencia política se situó por encima de las diferencias y marcó un rumbo. Canales de diálogo en los que la reconciliación nacional logró establecer una relativa calma, pero que no duró mucho. Los malentendidos entre los gobernantes y los ciudadanos no son gratuitos. Las consecuencias cada vez más alarmantes están a la vista. No solo por el deterioro de las condiciones materiales de la población, sino también, por la desconfianza que produce la política que, a fin de cuentas, es la única herramienta posible que hay para resolver los problemas de la gente", agregó el dirigente gremial.

En este sentido, Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoria General de la Nación, destaco la convocatoria plural realizada por Quintana y destacó la marca para toda una generación que significó esa imagen a la hora de marcar un sendero de dialogo y unidad. Por su parte, Mariela Coletta, presidenta de la UCR Capital Federal explicó el rol de Balbin en su contexto histórico.

En este sentido, Víctor Santamaría, secretario General de SUTERH y Presidente del PJ de CABA destaco el rol Perón y Balbin la hora de generar puntos de encuentro mas allá de las diferencias políticas.

Asimismo, la diputada del Frente Renovador que integra el bloque del Frente de Todos, Mónica Litza, manifestó: “Para los peronistas, para mí particularmente, es la mejor versión de Perón: es el Perón que vino a buscar la unidad nacional. Es el Perón que para un argentino no había mejor que otro argentino. El Perón del reencuentro, el Perón de este abrazo histórico con Balbin”.

Participaron del encuentro: Jesús Rodríguez, Presidente de la Auditoria General de la Nación; Mariela Coletta, auditora General de la Auditoria General de CABA y Presidenta de la UCR Capital Federal; Víctor Santamaría, secretario General de SUTERH y Presidente del PJ de CABA; Lisandro Teszkiewicz, auditor General de la Auditoria General de CABA; Raquel Herrero, auditora General de la Auditoría General de CABA; Diego Weck, legislador de la Ciudad UCR/EVOLUCIÓN; Jesús Rodríguez, Presidente de la Auditoria General de la Nación; Miguel Gimenez, Secretario Adjunto de APOC Noción, José Arteaga, director Ejecutivo CNRT; Juan José Tufaro, referente porteño del Frente Renovador y Secretario General de APOC Seccional CABA y Enrique Rodríguez, Presidente de OSPOCE.