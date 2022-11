Sorpresa por el lanzamiento de una dupla para la Gobernación

El conocido ambientalista Eduardo Sosa y la exlegisladora Andrea Blandini serán los precandidatos a gobernador y vice respectivamente por el Partido Verde. La decisión fue tomada por la fuerza en las últimas semanas y la dupla será lanzada oficialmente en los próximos días para que el partido tenga tiempo suficiente para caminar la provincia con miras a las elecciones del año próximo.

El Partido Verde fue la tercera fuerza en las elecciones legislativas del año pasado, aunque los resultados de los comicios fueron muy polarizados entre el oficialista Cambia Mendoza – que ganó- y el Frente de Todos. Sin embargo, los verdes consiguieron una banca en la Legislatura y varias en los Concejos Deliberantes. Ahora van por más: presentarán una dupla para la gobernación y apuntan a conquistar el voto por fuera de la grieta, moderado y con una connotación clara: la defensa del ambiente transversal a todas las políticas públicas.

Eduardo Sosa.

Licenciado en gestión ambiental, Sosa tiene trayectoria en organizaciones sociales y aunque en menor medida, también en cargos públicos. Fue durante muchos años presidente de la ONG Oikos Red Ambiental que en los 2000 litigó judicialmente contra la petrolera Repsol por los posibles daños de la actividad petrolera en la Laguna de Llancanelo (Malargüe). En el 2015 cuando el ex gobernador radical Alfredo Cornejo ganó la elección, asumió como jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente. El 11 de diciembre de 2017 renunció con críticas a la gestión que hizo públicas: “Poco a poco me fui quedando sin las herramientas esenciales para trabajar, como la movilidad, el acceso a los expedientes y su tramitación correspondiente, y hasta quedé fuera del circuito administrativo, lo cual implica quedar fuera del proceso de toma de decisiones. No tenía otra opción que renunciar a mi cargo, pues como soy una persona honesta, quedarme implicaba ganar un salario por no trabajar, y quienes me conocen saben que mi ética me lo impide”, dijo públicamente en esa oportunidad.

El año pasado comenzó a militar en el Partido Verde y fue candidato a diputado provincial pero no consiguió una banca. El único del partido que corrió con esa suerte fue Emanuel Fugazzotto quien entró a la Cámara Baja por el primer distrito. Luego de la elección, asumió el cargo de Director de Ambiente del municipio de San Carlos, que está administrado por Rolando Scanio, de Unión Popular (que forma parte de Cambia Mendoza), pero como su antecesor- el actual diputado provincial Jorge Difonso- tiene un gabinete conformado por dirigentes de distintas fuerzas.

La ex legisladora Andrea Blandini acompañará a Sosa en la fórmula para la gobernación. La dirigente llegó al Partido Verde luego de dejar su partido de toda la vida: el peronismo. Crítica con muchos sectores de su ex fuerza política y acérrima defensora de la ley 7722 (que restringe la actividad minera) encontró en el partido un lugar donde poder participar. En las elecciones del año pasado, fue candidata a senadora pero le pasó lo mismo que a Sosa: no le alcanzaron los votos para entrar a la Legislatura. Tiene un trabajo territorial intenso en Godoy Cruz de donde es oriunda. Hace varios meses que genera charlas semanales sobre diversos temas de agenda pública.

Con fecha a confirmar, la dupla Sosa- Blandini será anunciada oficialmente. Empezarán a recorrer la provincia con el cuidado del ambiente como transversal a todas las políticas públicas. Como la temática será parte de la campaña de todos los precandidatos para la gobernación el año que viene, el Partido Verde cree que podría tener ventaja desde su mismísimo nombre. Pero además por la formación en el tema y la trayectoria de Sosa.

Como son un partido chico, la duda estará si harán alianza en los departamentos con precandidatos de otras fuerzas políticas o si podrán presentar postulantes propios en toda la provincia. El desdoblamiento electoral, es decir que las elecciones provinciales sean en una fecha anterior a las nacionales el año que viene (las PASO provinciales se realizarán el 11 de junio y las elecciones generales se harán el 24 de septiembre) podrían jugarles a favor ya que no deberán estar obligados a pensar en candidaturas nacionales. La boleta única, la herramienta electoral que estrenará la provincia en 2023 también puede beneficiarles ya que Sosa es conocido y la ciudadanía debe marcar nombres de candidatos, al diferencia de la tradicional boleta sábana.