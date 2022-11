La demoledora encuesta que ubica al kirchnerismo abajo de Javier Milei

Una demoledora encuesta sepulta las chances del kirchnerismo al ubicar al Frente de Todos en cuarto lugar en intención de voto debajo de Javier Milei y de los indecisos. Se trata de un estudio de opinión pública de la consultora Giacobbe donde se preguntó "aún sin saber quiénes serán los candidatos ¿Votará usted por alguno de los siguientes espacios políticos?".

El 32,8% se inclinó por Juntos por el Cambio, en segundo lugar aparece La Libertad Avanza de Javier Milei con 23,6%, luego los indecisos con 21% y recién en el cuarto puesto está el Frente de Todos, marca electoral del kirchnerismo, con 15,5% por encima del peronismo no kirchnerista que registra un 4,6% de intención de voto.

La encuesta también midió la imagen de los principales líderes políticos. Patricia Bullrich encabeza el listado con 39,8% de positiva seguida por Javier Milei con 33,6%. En tercer lugar aparece Mauricio Macri con 28,6% y cuarta Soledad Acuña con 23,5%. Horacio Rodríguez Larreta alcanza 21,1% de imagen positiva. En el kirchnerismo los números no son buenos. La imagen más alta la conserva Cristina Fernández de Kirchner con 18,8% mientras que Alberto Fernández apenas logra 8,6% de imagen positiva.

Javier Milei viene de complicar los planes del kirchnerismo al anunciar formalmente que no dará quorum para tratar la suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso. "Este proyecto para pasar necesita de una mayoría calificada, necesitas 129 votos, yo no les voy a dar quorum", reveló el economista en una entrevista a TN.

El debate de las PASO atraviesa los distintos sectores políticos, desde Juntos por el Cambio que se abroquela detrás de la negativa a las modificaciones en las reglas electorales, hasta el oficialismo que aún no logró unificar una posición. Los diputados del Frente de Izquierda aclararon ya que no apoyarán los cambios electorales, pero hasta entonces, el bloque liberal encabezado por el economista no había expresado su posición, lo que despertaba ilusión del sector del Frente de Todos que está a favor de la eliminación de las PASO.

Milei rompió el silencio tras calificar el debate como "una discusión de castas" en la que no aportará su ayuda, y subrayó que tanto el kirchnerismo como "Macri, Bullrich, Larreta y Vidal las quisieron eliminar". "Tengo entendido que ya se mandó un proyecto. Hay varias etapas, debe entrar, pasar por comisión y después ir al recinto. Cabe aclarar que las PASO son un invento nefasto del kirchnerismo y que tanto el kirchnerismo como Macri, Bullrich, Larreta y Vidal las quisieron eliminar", enumeró el líder de La Libertad Avanza.