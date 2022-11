Victoria Donda se suma a Cristina Fernández de Kirchner y querella a Revolución Federal

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, informó que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la aceptó como querellante en la causa en la que están procesados los integrantes de Revolución Federal, debido a una denuncia que hizo ante la Justicia por recibir amenazas de parte del líder del grupo, Jonathan Morel.

"En septiembre tomé conocimiento de que Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal, me había amenazado de muerte en un video, durante una de las manifestaciones que organizó", confió Victoria Donda en su cuenta oficial de Twitter.

De esa manera, la exdiputada explicó que "por tal motivo, realicé la denuncia correspondiente". En consecuencia, afirmó que "como Morel no solamente me amenazó a mí, sino a otros compañeros/as del @FrenteDeTodos, incluida Cristina Fernández de Kirchner, el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita decidieron unificar la causa e investigar a la organización".

Hoy fui notificada de que fui aceptada como querellante. Confío en que la Justicia pueda investigar y determinar cuáles fueron los delitos cometidos por Morel y su agrupación. — uD83DuDC9A Victoria Donda Perez (@vikidonda) November 3, 2022

Además dijo que hoy fue "notificada" de que fue "aceptada como querellante" en esa causa y aseguró: "Confío en que la Justicia pueda investigar y determinar cuáles fueron los delitos cometidos por Morel y su agrupación". En esa línea, Victoria Donda reflexionó sobre "la incitación a la violencia, las amenazas de muerte y los discursos de odio" y aseveró que "no pueden ser tolerados en el marco de la convivencia democrática".

Martínez de Giorgi procesó hoy, sin prisión preventiva, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de Revolución Federal, a los que acusó de llevar a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor.