La fuerte amenaza de los expolicías al Gobierno de Mendoza

Este jueves ingresaron intempestivamente al edificio de la Casa de Gobierno policías retirados, para reclamar por el atraso en la actualización de los haberes jubilatorios. Como respuesta, los efectivos que custodiaban el edificio lanzaron gases lacrimógenos para evitar que los manifestantes avancen. Ante lo sucedido, MDZ Radio conversó con Omar Alcalde, presidente de la Asociación Mutual para el Personal Policial (Amuppol), que señaló que "esto va a terminar mal si el Gobierno no lo arregla".

"Le venimos advirtiendo a los diferentes funcionarios sobre las problemáticas que están sufriendo los policías retirados. Hace meses que no cobramos las actualizaciones salariales, que legalmente tenemos que cobrar. Hay 8 mil familias que no han recibido todas las actualizaciones que el Gobierno provincial ha dispuesto", sostuvo Alcalde.

El presidente de Amuppol contó que junto a un grupo de exuniformados se acercaron a Casa de Gobierno para presentar un petitorio, y que el ministro de Seguridad -Raúl Levrino- "no dio la cara".

"En un determinado momento, me hicieron pasar y cerraron las puertas. Ahí estaba el jefe de la Policía (Marcelo Calipo) con un fiscal, que pretendió amenazarme. Yo le expliqué por que estábamos ahí, y cuando quise salir no me lo permitieron. Los policías no abrieron las puertas", detalló.

El lugar de los disturbios.

Tras lo sucedido, según explicó el entrevistado, la gente comenzó a manifestarse y a "reclamar por su dirigente". "Ahí es cuando a través de la reja los policías le arrojan gas pimienta en los ojos a las mujeres que estaban en la primera línea. El responsable es quien estaba atrás de todo: el comisario general Marcelo Calipo. La gente se enfadó más y trató de ingresar".

Según Alcalde, la provocación fue de las autoridades: "Cuando le pido al fiscal nuevamente que me deje salir y logró hacerlo, ahí se calmó todo. La responsabilidad era del ministro de Seguridad, de Calipo y del ministro de Gobierno (Víctor Ibañez), que debía recibir el petitorio".

En cuanto a los responsables del atraso de las jubilaciones, Alcalde dijo: "La Oficina Técnica Previsional de Mendoza, que depende de ministro Ibañez, es la responsable. Y el ministro es quien tiene que hacer las tramitaciones ante el Anses. Si la oficina técnica se demora en mandarle al ente la documentación que corresponde, se van a atrasar los pagos, como dijo el director del Anses en Mendoza".

Finalmente, el presidente de la asociación advirtió: "Esto va a terminar mal si no lo arreglan; que lo tomen como se lo tengan que tomar. La lucha por los derechos no termina nunca. No tenemos nada que perder y los funcionarios tienen que aprender que la ley esta sobre ellos, y no viceversa".