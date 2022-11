La frase con la que Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la chance de ser candidata en 2023

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participa como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar. CFK reaparece en público por primera vez desde el intento de asesinato del pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.

El acto comenzó a las 17 de este viernes y es transmitido a través de las redes sociales de la vicepresidenta.

La vicepresidenta afirmó que "después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras", al encabezar como invitada un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, en la ciudad bonaerense de Pilar.

"Esos presuntos indignados, no eran indignados, eran personas pagadas por empresarios vinculados al macrismo", dijo respecto al intento de magnicidio al tiempo que recordó: "Esta es mi primera salida. Hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron por la televisión. Yo también lo vi por la televisión, no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendían, en los hechos, volarme la cabeza".

Sobre la investigación, afirmó estar "resignada a que la Justica no va hacer nada”.

Por otro lado, expresó: "Quiero ser absolutamente sincera. Sergio Massa está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó. Como argentinos han escuchando mis críticas a funcionarios, pero también quiero ser sincera".

La vicepresidenta recordó, además, que durante su segundo gobierno “se recuperó el salario de los trabajadores”, y respaldó la implementación de una suma fija que es algo que “no puede ir en contra de la negociación paritaria”.

Cristina, al mismo tiempo, afirmó que “hay que representar y organizar al peronismo” y pidió rediscutir “cada punto del PBI para que el presupuesto sea más equitativo”, recordó que antes de 2019 “hubo un gobierno que endeudó Argentina” y reclamó “incorporar a los trabajadores a la discusión sobre un modelo de país”.

La vicepresidenta afirmó, sobre el final, que "voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión y la alegría", al encabezar como invitada el plenario de delegados de la UOM.

Cristina dijo, por otro lado, que “lo único que va a salvar a los argentinos es el esfuerzo, el trabajo y nuestra organización”, y consideró que “la suerte de un país no puede estar atada” a las materias primas, al encabezar como invitada un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la ciudad bonaerense de Pilar.

Cristina aseguró que “es necesario discutir sin agravios, sin violencia pero con números”, recordó que “hubo durante 12 años una Argentina en la cual los trabajadores podía ahorrar” y pidió “recuperar lo que nos sacaron con falsas promesas”.

Y reclamó “un nuevo acuerdo democrático” en Argentina y llamó a "discutir sin agravios y sin violencia".