Alberto Fernández desafía a Cristina Fernández de Kirchner y se muestra con adversario de Máximo Kirchner

En la misma jornada en que reaparecerá Cristina Fernández de Kirchner en público, Alberto Fernández entregará viviendas en la localidad bonaerense de Monte Grande, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; y al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Se trata del jefe comunal que impugnó la jefatura de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense y uno de los principales adversarios internos de La Cámpora.

A las 15, el mandatario, junto a los ministros de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; y de Educación, Jaime Perczyk; se reunirá en Casa Rosada con Sonia Alesso, Roberto Baradel y Angélica Graciano, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera); con Daniel Ricci y Javier Peralta, de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba); y con Guillermo Moser y Walter Battistini, de Luz y Fuerza. Y a las 19 el jefe de Estado participará, junto al ex presidente de Bolivia, Evo Morales; de la 5° Feria del Libro Nacional y Popular, en la ciudad de Santa Fe.

Fernández no participará mañana del acto en el que el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, asumirá como presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Así lo indicaron altas fuentes del Gobierno nacional, que consideraron que "no hace falta" que el presidente, ya que el vínculo con el jefe de La Cámpora es bueno.

"Hablan muchas veces por semana, no hace falta que vaya", resumieron ante Noticias Argentinas, a modo de argumentar que no es necesario dar señales de acercamiento entre ambos. Según se indicó, Alberto Fernández decidió no participar de la actividad que se realizará este sábado en la histórica Quinta de San Vicente, que fue la residencia de descanso del ex presidente Juan Domingo Perón.

La asunción de Máximo Kirchner tendrá un condimento especial, ya que asumirá la responsabilidad dentro del PJ bonaerense, un puesto que generó batalla judicial y duros cruces dentro del Frente de Todos. El acto, que está previsto para las 11:00, pondrá fin a un año de tiras y aflojes con algunos intendentes que buscaban tomar el control del partido a nivel provincial.

Tras conocerse la fecha de asunción, la Cámara Nacional Electoral admitió un recurso del intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray, quien rechazó este año la convocatoria a elecciones anticipadas que derivó en la presidencia partidaria para el líder de La Cámpora. Por ese fallo de la CNE, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de dictaminar en el caso.

La decisión de que el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos asuma el sábado fue tomada el pasado lunes durante una reunión que se realizó en el despacho del líder de La Cámpora y de la que participó el actual titular del PJ provincial, Gustavo Menéndez.