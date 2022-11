Quién es el diputado de Milei que reivindica a Roca y define a la izquierda como "nefasta"

El diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo, se abrió en diálogo con MDZ respecto a la actualidad del liberalismo en la Argentina. El legislador bonaerense definió al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, como "una esperanza" y catalogó a la izquierda como "nefasta".

- ¿Cómo definirías tu rol dentro del liberalismo argentino?

- La gente nos eligió para realmente hacer algo distinto y la realidad es que lo estamos haciendo. Dentro del espacio que apoya la candidatura de Milei presidente, nosotros tenemos una agrupación que es la Julio Argentino. Somos uno de los pilares o de las patas de la mesa que trabaja para la para esa candidatura.

- ¿Qué significa Javier Milei en en tu vida?

- A Javier Milei hoy por hoy lo definiría como una esperanza. Es una esperanza no sólo para mí sino para una sociedad que se ve desencantada ante la política tradicional. Nosotros tenemos un gran sector que nos vota por afinidad ideológica pero también tenemos un gran sector que nos elige porque ya se defraudó de todo el resto. Entonces creo que la palabra es esperanza.

El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

- ¿Por qué migraste del liberalismo del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, al de Javier Milei?

- Nosotros trabajamos con Javier Milei en la candidatura a presidente porque fue el primero que dijo "che, yo voy a ser candidato a presidente por fuera de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos". Fue muy claro. Hoy estamos trabajando para que todo el liberalismo, todo el conservadurismo y todo el patriotismo vaya unido en un mismo espacio con la cabeza de Milei presidente por fuera de los dos grandes frentes.

- ¿Con qué rama del liberalismo te identificas más?

- No me defino a mí mismo como liberal, me defino más bien como conservador. Soy una de las patas del conservadurismo dentro del espacio de Milei. Es importante esta diferencia. Nosotros representamos a la derecha. Yo no tengo miedo a decir que representamos a la derecha. Somos la derecha. Somos la derecha popular y dentro de la derecha popular está el liberalismo, el conservadurismo y el patriotismo.

El expresidente Julio Argentino Roca.

- ¿Con qué proceder argentino te identificas más?

- El expresidente Julio Argentino Roca.

- ¿Cuál es tu campaña en el desierto?

- Nuestro eslogan es que hace falta una nueva conquista. Reivindicamos la conquista al desierto. La campaña que hoy tenemos es una conquista social, económica y política. Sin dejar la cultura de lado. Si cedemos el aspecto cultural por más bien que nos vaya económicamente a los 10-15 años volvemos a caer. Tenemos el caso de Chile. Es un país que estuvo bien económicamente pero que descuidó la parte cultural y se la cedió a la izquierda. Hoy están sufriendo.

- Dijiste que son la derecha popular, ¿Cómo definirías a la izquierda en simples palabras?

- Nefasta.