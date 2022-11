Las extrañas declaraciones de Santiago Cafiero sobre Alberto Fernández y las exportaciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, encabezó la entrega del Premio Exportar a diversos empresarios con un discurso particular en el palacio San Martín. El canciller habló de las posibilidades productivas y destacó una señalización del presidente Alberto Fernández.

Santiago Cafiero comenzó el discurso caracterizando la cuestión del gobierno y su desarrollo: "No sólo cuenta con diferentes recetas económicas, sino con diferentes velocidades. En lo productivo, en sus programas exportadores. Y sin embargo ha estado el sector público y el sector privado trabajando en la lógica precisa. Y seguramente cuando pensemos en estos tres años van a haber muchas cosas que no se hicieron, que faltaron, cosas que se hicieron muy bien y otras que no".

El ministro detalló los números respecto a las exportaciones: "El año pasado fue un objetivo ambicioso con el acto de inauguración de exportaciones llegar a los 100.000 millones de dólares de exportación. Este año lo conseguimos. Como bien dijo Cecilia se va a explicar por cantidades y empresas nuevas. Empresas que se destacaron en sus diseños. Hoy a 10 meses son 75.000 millones de dólares de exportación en bienes".

El canciller habló de la modalidad que implantan desde el gobierno: la intervención pura y exclusiva de la producción. "Atrás de ese récord de exportaciones de la Argentina está la posibilidad de continuar financiando el crecimiento. Y atrás de ello está la posibilidad de continuar generando trabajo de calidad. Las empresas que pegan ese salto exportador pagan un 50% más de sueldo que las empresas que no lo hacen", agregó el funcionario.

Premios Exportar.

Santiago Cafiero luego citó a Alberto Fernández: "La Argentina -como dice el presidente- está bendecida con recursos naturales y tiene grandes posibilidades si lo sabemos hacer en conjunto. Hay posibilidades de servicios que surgen a partir de una guerra en el corazón de Europa y en la recuperación de la pandemia. Posibilidades desde el punto de vista energético, de los minerales y en el talento argentino".

El canciller continúa mostrándole su apoyo al presidente de forma nociva y explícita en un momento de suma tensión dentro del gobierno. El quiebre del oficialismo denota dos focos de trabajo funcional dentro de los cargos de poder: el ala cristinista y el ala albertista. El ministro es uno de los pocos aliados fieles que le quedan al jefe de Estado en el régimen gubernamental.

Lo extraño en las declaraciones del ministro es la multiplicidad con la que habla de una Argentina en alza y en punto cúlmine del desarrollo productivo. Se trata de un paralelismo obstructivo respecto a la realidad exportadora argentina: las trabas e incongruencias que no permiten ni dan contexto a un desarrollo propenso al sector productivo y en especial al campo argentino.

La Argentina como destacada exportadora no tiene reminiscencia actual. El contraste generado entre la presentación del día de ayer y la actualidad del ministro de Economía, Sergio Massa, denota un horizonte significativo. En el palacio San Martín se llevó a cabo una celebración mientras que el campo atraviesa una de las bajas más grandes en las cosechas de los últimos siete años.

Santiago Cafiero también señaló la tarea que le ha dado Alberto Fernández: "Las universidades públicas, los institutos públicos de ciencia de nuestro país se incorporan a darle valor a la producción nacional. Es la tarea que nos ha impuesto el presidente en el ministerio. Para lograr esta sinergia es fundamental y para ello tiene que haber un proyecto de país. El presidente nos convoca permanentemente a ese desarrollo. Una agenda que muchas veces se vio golpeada. El desarrollo también necesita de condiciones".

"A veces no fueron dadas. El profundo endeudamiento de la Argentina, un Estado quebrado, la pandemia, la guerra. Fueron obstáculos al desarrollo. A pesar de ello vamos a llegar al récord de exportaciones de este año. Sabemos lo que hace falta, el presidente es el primero recordándose las asignaturas pendientes. Somos hombres y mujeres que abrazamos lo público", agregó el ministro.

El canciller por último sentenció: "Los premios son parte de ese récord que va a cumplir la Argentina. Para nosotros eso es muy estimulante. Lo que vemos es que el trabajo articulado del sector público y el sector privado genera esta sinergia positiva donde se abre el mercado y la oferta exportadora de Argentina gana diversidad. Se termina agregando el valor agregado del talento argentino".