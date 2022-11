Horacio Rodríguez Larreta escapa de la interna del macrismo y apunta contra Cristina Fernández de Kirchner

Salió de la interna del macrismo y polarizó con Cristina Fernández de Kirchner. Horacio Rodríguez Larreta logró escapar de la lógica de confrontación interna del PRO para elevarse como adversario de envergadura nacional del kirchnerismo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por sus "dichos agraviantes" contra el Poder Judicial y señaló que "no hay que meterse, hay que dejar que el tribunal actúe de forma independiente".

"Decir que un tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza. Es otro ataque más a la Justicia", sostuvo el candidato presidencial del macrismo.

En conferencia de prensa desde el Planetario Galileo Galilei, en el barrio porteño de Palermo, el referente del PRO afirmó que "no hay que meterse, hay que dejar que el tribunal actúe de forma independiente", en un mensaje al kirchnerismo. "No es la Argentina que queremos, la del ataque, del agravio, de querer condicionar a la Justicia. Hay que condenar cada uno de esos dichos", remarcó el dirigente opositor y continuó: "No tenemos que dejarnos llevar por aprietes, ni amenazas".

Por otra parte, al referirse al escenario electoral de Juntos por el Cambio en la Ciudad, Rodríguez Larreta celebró la cantidad de aspirantes que hay para sucederlo en el macrismo, pero aclaró: "Trabajo y le doy prioridad a los candidatos del PRO".

Una de esas posibles postulantes es la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien estuvo presente en el acto y afirmó: "Estamos trabajando para que Horacio sea presidente".

El jefe de Gobierno porteño relanzó el programa "Terminá la secundaria", con el que ciudadanos de todo el país podrán finalizar sus estudios y obtener el título de bachiller con orientación en Ciencias Sociales que otorga la Ciudad de Buenos Aires. "La educación es y seguirá siendo siempre la prioridad número uno", destacó Rodríguez Larreta.