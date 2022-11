El enigmático tuit de Ginés González García

El extitular del Ministerio de Salud, Ginés González García, utilizó sus redes sociales para enviar un misterioso mensaje que no logró ser interpretado por sus seguidores. El médico sanitarista solo publicó la consigna "#no" y rápidamente comenzó a recibir consultas acerca del significado de su posteo.

En tanto, otros seguidores optaron por enviar insultos y críticas respecto a su gestión al frente de Salud, es que el exministro volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de haber sido homenajea en la Casa Rosada.

El controversial acto que tuvo como protagonista al exministro al cumplirse dos décadas "al servicio de políticas públicas sanitarias”.

La celebración no pasó desapercibida y despertó múltiples críticas debido a que el exfuncionario fue apartado de su cargo tras la polémica que resultó por el vacunatorio VIP. Durante el acto, González García volvió a defenderse respecto a este tema e indicó: “Realmente no hubo ningún vacunado que no le correspondiera. El que dijo que lo vacunaron por ser amigo mío (Horacio Verbitsky) tenía 79 años y nosotros estábamos vacunando ya a los mayores de 60".