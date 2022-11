Presupuesto bonaerense 2023: los argumentos del ministro de Educación

Alberto Sileoni, titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, fue el encargado de romper el hielo e informar a legisladores propios y opositores los principales lineamientos del Presupuesto 2023 para la cartera a su cargo.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinará a educación $1.827.587 millones, es decir el 29,6% del presupuesto, siendo el área que mayor cantidad de recursos asignó para el próximo año el Gobierno de Axel Kicillof, Los fondos estarán destinados a la ampliación de la infraestructura escolar, al refuerzo del equipamiento educativo y a garantizar el acceso a las tecnologías del conocimiento en los 135 municipios que integran el territorio bonaerense.

En su exposición ante los legisladores, Sileoni afirmó que es un error comparar la educación en la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, remarcando que el territorio bonaerense es nueve veces más grande. “Los niños, niñas y adolescentes representan el 29% de la población en PBA y el 40% de los pobres. Hay un dato de la realidad importante para los que hacemos política, porque la pobreza se roba la niñez". Asimismo, sostuvo que diariamente el Servicio Alimentario Escolar sirve dos millones de colaciones y un millón de almuerzo, calificando estas cifras de “impactantes”.

El presupuesto del próximo año es un 11,3% superior al de este. “Estamos satisfechos porque dota de recursos a las políticas públicas bonaerenses”, afirmó el titular de la cartera educativa bonaerense, quien resaltó el buen diálogo con los gremios ya que por tercer año consecutivo las clases empezaron en tiempo y forma y en 2023 pasará lo mismo y se llegará a 190 días de clases.

En la exposición de Alberto Sileoni, un párrafo aparte se llevaron la pandemia, la hora extra y el sistema educativo.

Sobre la pandemia, sostuvo: "Fracasaron los vaticinios de los tecno educadores que decían que iba a desaparecer el maestro. La pandemia nos dejó dos enseñanzas: la necesidad de la tecnología y del maestro".

En cuanto a la “hora extra”, que provoco el descontento de algunos gremios, dijo: "Una hora más por día es un día más por semana, el año que viene va a tener 40 días más de clases. Necesitamos mucha cantidad y mucha calidad, confiamos en los docentes que van a saber qué hacer con esa hora".

Del sistema educativo afirmó: "Está bien repensar la educación de cara al mundo que vivimos. No venimos a decir que está todo bien, sino que no está todo mal. El sistema educativo tiene muchos problemas. Sin esconder los problemas queremos decir que hay un sistema educativo de pie, que quiere saldar las deudas".

Durante la alocución de Sileoni hubo tiempo para cruces, chicanas y la especulación política. El titular de Educación, en modo campaña, celebró: "Vamos a terminar este primer Gobierno del gobernador Kicillof con muchas más escuelas inauguradas".

Los cruces más fuertes se dieron con los legisladores de Izquierda Graciela Calderón y Guillermo Kane, quienes fueron interrumpidos por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el massista, Rubén Slaiman ante lo extensivo de las preguntas, lo que genero un duro intercambio de palabras.

Al término de la exposición del titular de Educación bonaerense, el diputado del Frente de Izquierda Guillermo Kane se quejó de la mordaza oficialista en redes sociales y dijo que “cortaron la posibilidad de expresar los reclamos de la comunidad educativa que es víctima del ajuste del gobierno de Kicillof".

El ministro Sileoni vino a exponer el presupuesto educativo a la Legislatura. Pero nos cortaron la posibilidad de expresar los reclamos de la comunidad educativa que es víctima del ajuste del gobierno Kicillof. No aceptan que traigamos los reclamos de los paros y las marchas pic.twitter.com/zCrQJdmFS3 — Guillermo Kane (@guillekane) November 3, 2022

La chicana llegó cuando el diputado del PRO Matías Ranzini pidió la palabra y calificó al titular de Educación bonaerense como “el mejor” ministro de Kicillof y preguntó, con ironía, cuándo iba a exponer Berni, “el peor de los ministros”, recibiendo la respuesta sin filtro de Slaiman: "Van a venir los ministros martes y jueves, se va a ir informando con anticipación. Incluso van a venir los días del Mundial, le aviso ya que usted dijo que va a viajar”. Algo que no cayó muy bien entre los diputados y senadores de Juntos por el Cambio.

El diputado del PRO Sergio Siciliano, integrante de la Comisión de Educación y exviceministro de Educación durante la gestión de María Eugenia Vidal, dijo a MDZ que el Presupuesto es un dibujo. “No coinciden lo expuesto por el ministro con la presentación que nos dieron a nosotros. Por ejemplo, hablan que se incorporarán 8 mil cargos, y en la presentación dice 3 mil. Hablan de muchas cosas que van a empezar a hacerse recién ahora. Nunca nos informan sobre la ejecución de las partidas del presupuesto de este año. Este presupuesto es parte del relato”.

Por otra parte, se refirió al alarde del ministro de Educación de que las clases en la provincia de Buenos Aires empezaban sin conflicto y sostuvo: “Es lógico que no haya conflicto si los gremios son parte del Gobierno. Te anticipo que cuando volvamos nosotros en el 23 van a volver los paros”.

Llamativa fue la ausencia del diputado Daniel Lipovetsky, que es integrante de la Comisión de Presupuesto. Ante la consulta de MDZ a que se debía el faltazo, respondió: “No fui por dos razones. Primero porque soy de los que creo que no podemos debatir el presupuesto en un marco donde el oficialismo nos pide a la oposición que seamos responsables, algo que somos, mientras irresponsablemente desde el oficialismo a nivel nacional alientan a eliminar las PASO con el posterior correlato a la provincia de Buenos Aires”.

“En ese marco donde buscan hacer trampas electorales con el único objetivo de perjudicar a la oposición, creo que no debemos prestarnos a debatir el Presupuesto ni la Ley Fiscal. Lo que hay hoy es una verdadera puesta en escena del oficialismo y no otra cosa. Además, no podemos discutir el presupuesto del próximo año sin saber qué gastaron este año ni cómo lo gastaron", agregó el legislador de Juntos.

El martes expondrá sobre la previsión impositiva del próximo año, Ley Fiscal, el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard. El oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo que deberá generar consensos dentro de Juntos para lograr la aprobación del Presupuesto y la Ley Impositiva.

Ante este panorama, los legisladores de la oposición están recibiendo la presión de los intendentes que necesitan del presupuesto. Los jefes comunales radicales anticiparon, entre otras cosas, que pedirán que se pague en tiempo y forma el FIN (Fondo de Infraestructura Municipal) y que se actualice por inflación. En tanto, los legisladores amarillos todavía no recibieron directivas de los intendentes de sus distritos. Un legislador afirmó a MDZ: “Se extraña Jorge Macri, el era el que llevaba la voz cantante y unía a todos nuestros intendentes. Ahora no hay ninguno que lo reemplace”.