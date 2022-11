Fuerte llamado de atención: apenas un 7% de la sociedad se interesa por la política

El problema de la clase política en el actual contexto no solo pasa por el malestar de la opinión pública, sino además por el desinterés que se percibe por las noticias políticas. Incluso, la gente ya no vota por ideología o por pertenencia a un partido político. Un escenario que no registra antecedentes, quizás desde el estallido de diciembre de 2001.

En los últimos sondeos del consultor Germán Esponda surgen una cantidad de datos que llaman la atención. Probablemente el más impactante tiene que ver con el significativo aumento del desinterés de la sociedad. Apenas un 7% de los consultados admiten haberse interesado por una noticia política en los últimos 7 días.

"Si usted lee las noticias por importancia, ¿me podría decir sobre que tema leyó en la última semana?", preguntó la encuesta. Deporte 29%, Información general 27%, Relacionado a la TV 15%, Policiales 8% y en último lugar la información política, fueron las respuestas.

Resulta algo más que una paradoja cuando los precandidatos anotados en diferentes categorías gastan fortunas en redes sociales para llegar a sus eventuales electores. Desde Twitter, Facebook, Instagram hasta TikTok, que es la preferida por los adolescentes.

Que la opinión pública no se interese por la política no significa que no esté enojada. Actualmente, según los números de Esponda, la gran obsesión es la economía y más específicamente la pérdida de poder adquisitivo. Evidentemente el descontrolado aumento de precios se ha transformado en la gran preocupación de la población. En el arranque de la gestión de Alberto Fernández la mayoría responsabilizaba a Mauricio Macri por la inflación, pero luego de la cuarentena apuntaron contra el presidente y actualmente le endilgan ese mal endémico a la clase política.

Respecto al móvil que lleva a la gente a votar, el 25% lo hace por quien es el candidato, el 23% por la situación personal del momento, por ideología un 19% y por cercanía partidaria apenas un 14%. Desde el punto de vista ideológico el último sondeo de una consultora cercana al oficialismo percibe que la mayoría de la gente se siente de centro-derecha y capitalista. Pero el mayor llamado de atención es que un 44% de los consultados dicen tener sentimientos negativos frente al sistema democrático.

Son avisos de lo que está ocurriendo en la calle. Crece el rechazo a la política tradicional y al sistema democrático. Ni hablar de la dirigencia. El 75,1% de los consultados en ese sondeo tienen sentimientos negativos hacia la clase política. Por último, un 47,8% cree que el feminismo está destruyendo la familia tradicional y los valores cristianos. Ahora se entiende porque la consultora no quiso publicar este sondeo.