Dante Vega: "Bento debería estar preso"

MDZ Radio habló en exclusiva con el fiscal federal Dante Vega, quien lleva adelante la investigación contra Walter Bento, el juez federal procesado y sospechado de ser el líder de una asociación ilícita que cobraba coimas para otorgar beneficios a acusados por delitos federales. El Fiscal analizó en profundidad la causa y fue contundente: para él, Bento debería estar detenido. "Si dependiera de nosotros, Walter Bento ya estaría preso, lo hemos pedido en varias oportunidades", aseguró Vega.

La causa penal está muy avanzada, pues los procesamientos que pesan sobre los acusados están ratificadas en todas las instancias. Vega, habló de todo y confió en el futuro del proceso. “La oportunidad de hablar está más vinculada con la investigación judicial que llevamos adelante que con la instancia del Consejo de la Magistratura. Los fiscales que intervenimos hemos presentado la acusación con un texto de casi 700 hojas con todas las pruebas contra Bento y 28 imputados más en la causa. Tiene casi 50 cuerpos, 5.000 fojas, 29 imputados, más de 150 incidentes, más de 100 testigos. Consideré que había llegado el momento de comunicarle a la audiencia los detalles más importantes y aclarar algunos puntos”, comenzó afirmando Vega.

En las acusaciones, desde el Ministerio Público se pidió la detención del juez, que está amparado por protección. En paralelo, el Consejo de la Magistratura analiza su desempeño. Ese proceso es político, pero es trascedente para el futuro de Bento porque puede definir si sigue siendo magistrado y si mantiene la protección.

Para Vega, la realidad es clara: "Si dependiera de nosotros, Walter Bento ya estaría preso, lo hemos pedido en varias oportunidades. Jurídicamente, el jefe de una banda en la que parte de sus organizadores están presos, tiene que estar preso también. Desde el punto de vista judicial la solución es esa. El problema es que no depende de nosotros, hemos tratado de trabajar concentrándonos en nuestra labor, sin que el avance del Consejo de la Magistratura influya".

Lo que se investiga en la causa, detalló Vega, es una organización ilícita que tiene a Bento como su jefe, que implicada a 10 personas con roles definidos: "Hay abogados, hay un policía, hay una persona que fue condenada por narcotráfico. La modalidad de esta banda tenía como fin pedir coimas a cambio de conceder beneficios judiciales, que se concentran en libertades y en desvinculaciones de procesos". Esta organización, que según contó el fiscal viene funcionando desde hace tiempo, tiene dos fases, según las sospechas. "Una previa a la judicialización de la causa, donde se pedían coimas para evitar que se ingresaran las causas al circuito judicial, y otras cuando ya ingresaban al circuito judicial y estaban imputadas las personas, eran contactadas o a sus familiares, a través de la mano derecha del juez Diego Aliaga, para pedirles sumas de dinero a cambio de beneficios", explicó el investigador.

El disparador de la causa, según Vega, fue el asesinado de Diego Aliaga. "Cuando la policía secuestró el teléfono de Walter Bardinella, narcotraficante que estaba prófugo, encontró una serie de chats que marcaban manejos espurios con la Justicia Federal. Con el devenir de la investigación descubrimos que Aliaga era una persona importante dentro de esta asociación", explicó. "Aliaga era despachante de aduana. Cando desaparece surge la testimonial de quien después seria aparentemente el autor de su asesinato: Diego Barrera, quien manifiesta que Aliaga tenia arreglos con la Justicia Federal, que coinciden con los mensajes y llamadas encontrados de este narcotraficante, que hace poco fue condenado", agregó.

Cuando Aliaga desaparece, el fiscal federal que investigaba en ese entonces toma una serie de medidas preliminares. Entre ellas no solo la declaración de Barrera, que luego se transformó en imputado. El fiscal ordenó la copia de la Sim Card del teléfono de Aliaga y esa información quedo reservada. "Cuando nuestra investigación comienza meses después a raíz de un dato que dio Barrera, es quien nos dice que Aliaga ocupaba un rol importante en la asociación ilícita y mantenía comunicación permanente con Bento, al cual el ex despachante de aduana le decía "primo". Cuando fuimos a buscar el Sim Card de Aliaga, que es una prueba en otra causa, vimos que en la lista de contactos figuraba un "primo", que correspondía con el número de teléfono de Bento, una línea provista por el Consejo de la Magistratura. Eso arrojó el dato que Bento no ha podido explicar", conto el fiscal.

Aunque la causa madre es por asociación ilícita y se investiga a una "banda", hay sospechas de que Bento también operaba solo, aprovechando el poder que tenía en su rol de juez federal. Vega explicó que a veces Bento operaba solo, por ejemplo en un caso vinculado con delitos cambiarios: "Sanguedolce y Guiñazú hablaban de la plata que le correspondía a Bento para que puedan trabajar".

Bento también está acusado de enriquecimiento ilícito, pues para el Fiscal no puede justificar su modo de vida con los ingresos que tiene. Así, denuncian que hay inconsistencia en su patrimonio. "Él puede decir que es bueno con los números, pero el expediente muestra lo contrario. La pericia ha demostrado falta de información con respecto a sus gastos, y el perito oficial ha puesto el acento en la inconsistencia en la información que surge de su patrimonio. La pericia determino que no podía justificar gastos y particularmente sus viajes. Bento entre 2010 y 2020 estuvo 900 días afuera. Su esposa y sus hijos 500 días, una cantidad excesiva de viajes", detalló.