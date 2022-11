Videos: un joven fue al municipio de Bahía Blanca con intenciones de matar al intendente

Las fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires detuvieron este lunes a un joven de 18 años que acudió al edificio municipal con intenciones de amenazar de muerte al intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, quien no se encontraba en el recinto. Aparentemente, se trataría de un persona con problemas psiquiátricos.

Según informó la periodista Marienela Romay, que se encontraba en el lugar de los hechos, el hombre involucrado contaba con dos cuchillos y amenazó con tener en su poder una granada, lo cual fue finalmente desestimado.

La Policía aprehendió al joven luego de provocar una tensa situación en las escalinatas del edificio, donde -ante la falta de respuestas- aseveró que usaría una granada si no era atendido.

Minutos después, el joven -que no podría ser traslado por su condición de salud- reapareció en la escena y dijo: "Amenacé al intendente porque le vine a pedir ayuda y un subsidio. Le vine a pedir que me pague el neurólogo que necesito yo (...) Me quisieron agarrar entre cinco y recién ahí saqué un cuchillo. Existe la granada, no la tengo encima, pero está guardada en un terreno".

El joven volvió al Municipio. Su palabra pic.twitter.com/sEeDrG2z9u — Marianela Romay (@marianela_romay) November 29, 2022

Esto generó una serie de manifestaciones de repudio ante la situación y diversos dirigentes y organizaciones se solidarizaron con Héctor Gay.

Expresamos nuestra solidaridad con el intendente @hector_gay

Asimismo repudiamos enérgicamente la violencia en todas sus formas y/o expresiones — CCIS Bahía Blanca (@CCISBB) November 29, 2022

La violencia nunca es la salida, no podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir de esta manera. Mi solidaridad con @hector_gay y un llamado a la reflexión para todos y todas como sociedad. — Natalia Dziakowski (@nataliadzi) November 29, 2022

Mi solidaridad con el intendente @hector_gay ante lo sucedido hoy fuera de la municipalidad de #BahíaBlanca, hecho que debe ser esclarecido con celeridad. La violencia debe quedar desterrada para siempre de la vida política de nuestro país. — Ayelen Duran (@ayeduran) November 29, 2022

No queremos una ciudad violenta. No queremos discursos de odio y violencia política. No importa el motivo, nunca puede ser la manera.

Mi solidaridad con el intendente @hector_gay por el hecho sucedido en el ingreso al municipio. — Gabriel Godoy (@gabgodoybb) November 29, 2022