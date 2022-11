El sincericidio de Luis Juez tras su derrape contra los argentinos

Las expresiones de Luis Juez contra los argentinos por sus prioridades generaron repercusiones al punto que tuvo que salir a pedir disculpas por decir que era "un pueblo de mierda". “Me hago cargo. Soy parte de este pueblo. Estoy en este país, no en Australia", manifestó el senador del PRO y admitió que su frase tuvo un impacto negativo pero no le preocupa especular con el impacto que tendría en términos electorales.

"Soy parte de esta sociedad que no reacciona. A la dirigencia no le exigimos nada”, expresó en diálogo con Radio Mitre, el enojo de Juez se relaciona a las críticas y exigencias de los argentinos con los jugadores de fútbol de la Selección argentina. En concreto, se mostró ofuscado porque no se exige de la misma forma a la dirigencia política.

“Somos cínicos. Nos faltan huevos y coraje para exigirle a la dirigencia política, sindical, empresario lo que nos merecemos como nación. A la selección sí, que entregue todo”, cuestionó nuevamente..

"Somos cínicos e hipócritas y por eso molesta que se diga como somos. Siento que hemos fracasado. Estamos en deuda como democracia. No estoy buscando un voto. No estoy en la calculadora sumando cuando sumo y cuando resto. Hablo como padre, ciudadano, abogado y político. Me dijeron boludo, pero no estoy pensando en la campaña”, subrayó en comunicación con Eduardo Feinmann

“Una sociedad que le exige más al fútbol que a sus dirigentes no es buena... ayer le entregaron un premio a Ginés González García; se murieron 129 mil personas. Un premio para semejante inútil, denuncié en la Justicia el vacunatorio VIP de Córdoba”, concluyó dando un ejemplo de lo que entiende debería molestar más a los argentinos que un partido del Mundial de Qatar.