Una encuesta presidencial reveló qué candidatos ganarían las elecciones en 2023

El panorama político atraviesa una inconsistencia propia del fin de año. La consultora Zuban Córdoba publicó un informe de opinión pública respecto al desarrollo electoral de cada candidato presidencial. Un frente integrado por el expresidente Mauricio Macri, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el ícono del liberalismo argentino, Javier Milei, sacaría una ventaja determinante sobre cualquier otro.

Los investigadores midieron la intención de voto de los principales candidatos presidenciales. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta encabeza la lista con un 59,3% en totalidad de potencia de voto; 21% de voto seguro y un 38,3% de voto probable. Patricia Bullrich, se ubica en segundo lugar con un 51%; 22,7% de voto seguro y 28,6% de voto probable.

Javier Milei se encuentra tercero con un 40,9% de intención de voto total; 17,% de voto seguro y 23,8% de voto probable. El ministro de Economía, Sergio Massa, aparece luego con un 39,8%; 14,4% de voto seguro y 25,4% de voto probable.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se posiciona quinta con un 38,9%; 29,3% de voto seguro y 9,6% de voto probable. Mauricio Macri alcanza el sexto lugar con un 36,2%; 15,3% de voto seguro y 20,9% de voto probable.

El expresidente Mauricio Macri.

Mauricio Macri es la pieza que terminará por definir las candidaturas opositoras. El expresidente se posiciona en un lugar de poder de omnisciencia luego de sacar su libro "Para Qué". Una fuente cercana al exjefe de Gobierno porteño le reveló a MDZ que éste tuvo una reunión importante con economistas de primer nivel y que está buscando financiamiento afuera.

En los pasillos de poderío del expresidente se comenta que éste tomará su decisión final en marzo. En caso de lanzarse finalmente como candidato presidencial, Mauricio Macri debería bajar la candidatura de Patricia Bullrich. Una fuente cercana a la exministra le reveló a MDZ que ésta se encuentra pendiente de la situación y con dudas respecto a su posición sobre ello. "Patricia ya tiene vuelo propio, no sé si Mauricio puede bajar si quiere", éste.

Un dirigente del ala dura del PRO por otro lado le comentó a MDZ su inquietud respecto a la posibilidad de tener que elegir entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. "Espero no tener que elegir entre ellos, no quiero ni pensarlo. Igualmente, yo creo que Patricia debería acompañar a Mauricio si éste se quiere postular. Tener 3 candidatos sería todo un riesgo", destacó el político opositor.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

El paso siguiente de Mauricio Macri luego de arreglar con Patricia Bullrich es ganarle la interna a Horacio Rodríguez Larreta. El funcionario expresó públicamente que "Mauricio no maneja las candidaturas" y que se postulará como candidato presidencial sin importar el accionar de su líder político.

El expresidente una vez definido como candidato definitivo tendrá un problema interno dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. El sector radical de la coalición opositora no tolera el accionar de Mauricio Macri. Una dirigente de alto rango del partido le expresó a MDZ que "con Macri no tenemos nada que ver y no nos representa en nada, siempre quiere ser el primero en todo, no sabe agachar la cabeza".

La fuente radical también afirmó que no le gusta nada el coqueteo que tiene Mauricio Macri con Javier Milei y que todo acercamiento real dentro de la coalición tendrá por final el quiebre de ésta. La cuestión es clara entonces: si el expresidente se define como candidato y se alía con el ícono del liberalismo argentino, la UCR rompería con el PRO. El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

Javier Milei es el fenómeno que más incidencia tendrá en las próximas elecciones. El economista cambió el discurso político actual por un criticismo liberal que primero repudiaron y luego copiaron los dirigentes políticos del ala clásica. El doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, Alberto Benegas Lynch, habló con MDZ sobre la interferencia del diputado en la política y coincidió en el tecnicismo copiado por dirigentes como Mauricio Macri en la presentación de su último libro. El expresidente se valió de palabras como "cínicos" y se expresó eufórico al hablar del oficialismo; modalidad propia del mileismo.

El ícono del liberalismo argentino tiene un odio especial por Horacio Rodríguez Larreta pero no así de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. El diputado se ha reunido con ambos y hasta han habido ofrecimientos concretos. El economista expresó públicamente que competiría con el expresidente en una interna y en caso de perder acompañaría. Con la exministra tiene una gran relación y hay un mutuo respeto.

El contexto queda propicio entonces a un posible frente por fuera de Juntos por el Cambio en el que la Libertad Avanza se alie con el PRO y se desarrolle una interna. En caso de realizarse el quiebre de la primera oposición y la creación de este frente duro-liberal alternativo, MDZ muestra los números electorales con los que contaría el armado.

Patricia Bullrich tiene un voto seguro del 22,7%, Javier Milei uno del 17,1% y Mauricio Macri cuenta con uno del 15,3%. El caudal electoral de estos tres candidatos en suma quedaría en un voto seguro del 55,2%. Esto sin contar la posibilidad de voto que podría tener por superpuesto a estos candidatos. Sería un frente electoral imparable.