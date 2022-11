A Aníbal Fernández no le tembló el pulso y volvió a contestarle a Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desestimó los cuestionamientos a su gestión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acerca de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires al señalar que no le "compete" y consideró que "alguien no le dio información adecuada".

"El tema de seguridad que planteó no me compete a mí. Tenemos un trabajo muy fuerte en el Conurbano, no es lo que está diciendo ella, o alguien no le dio la información adecuada", sostuvo Fernández en diálogo con FM La Patriada.

"Tenemos 1278 efectivos en la zona del conurbano, 1172 en la Villas 1 11 14 y Fátima. Es un trabajo muy grande que hace sesenta días estamos haciendo con la gente de provincia y los intendentes que alguien no se los contó", ironizó el funcionario del entorno del presidente Alberto Fernández.

Además, agregó: "No es a mí a quién le está hablando, le está hablando a otros, que cada uno de las explicaciones que correspondan".

Las respuestas llegan luego de que la exmandataria reclamara al Gobierno el despliegue de "miles de gendarmes" en el Conurbano.

Consultado sobre un posible diálogo con el gobernador, Axel Kicillof, Fernández subrayó: "Conmigo no tiene por qué hablar, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Él sabe su labor y lo que tiene hacer, nunca hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer".

A su vez, el ministro se refirió la unidad del Frente de Todos camino a las elecciones de 2023, y aseguró que tanto el mandatario como su vice protagonizan "una discusión política de dos cuadros de semejante nivel tratando de encontrar alternativas que sean las que conciten la atención del electorado".

Por último, Fernández respaldó las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) para dirimir candidatos y aseguró que se llevaran adelante en 2023: "El único que dice que tiene que ir a PASO es el presidente porque es que tiene la llaves".

"Si hubiese querido modificar las leyes electorales que tienen una mayoría agravada para poder hacerlo lo hubiese puesto en el decreto que amplía las ordinarias por el cual no lo ha hecho, ergo no hay nada para hacer", concluyó.