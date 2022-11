Una encuesta marca una abismal diferencia entre candidatos del PRO y de la UCR dentro de Juntos por el Cambio

Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados refleja una fuerte diferencia estadística entre los candidatos de Juntos por el Cambio que tienen intenciones de llegar a la Presidencia de la Nación en las elecciones de 2023. En concreto, aquellos del PRO, encabezados por Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, acaparan una considerable suma en términos de "voto seguro". Mientras que por el lado de la Unión Cívica Radical (UCR), a través de Facundo Manes y Gerardo Morales, se encuentran en niveles inferiores y con un alto nivel de indecisión o desconocimiento por parte de la gente.

El sondeo contó con la participación de 1300 casos a nivel nacional desde el 17 al 21 de noviembre. A la hora de clasificar la información recolectada, el apartado de "potencialidad de voto de dirigentes nacionales" revela cómo se encuentra cada figura política ante las urnas.

Por un lado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es por quien más personas optaron por la opción de "votarla seguro". Se trata de 29,3% contra 56,4% que "no la votarían nunca".

Pero en lo que respecta a Juntos por el Cambio, donde todavía no se define quién será el dirigente que encabece la fórmula presidencial en 2022, puede apreciarse una diferencia entre quienes integran el PRO y aquellos pertenecientes a las filas del radicalismo.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, es quien obtuvo más certezas en relación al voto seguro con 22,7%, pero con 38,7% que no la elegiría bajo ninguna circunstancia.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se acercó con 21% y 27,7% respectivamente.

En cambio, el expresidente Mauricio Macri se ubicó por debajo con 15,3% de voto seguro y con una notoria negativa por parte de los encuestados en torno a volver a votarlo. 55,2% de las personas dijeron que nunca lo votarían.

Los radicales puestos a consideración en el relevamiento fueron el gobernador de Jujuy y presidente del partido a nivel nacional, Gerardo Morales, y el diputado bonaerense Facundo Manes.

Morales sumó 7,2% en el voto seguro contra 37,1% de nula intención de voto. Lo particular es que llegó 26,2% de encuestados que se inclinaron por la opción de "no sabe", un aspecto que en los dirigentes del PRO no se vio plasmado.

En tanto, Manes obtuvo el 6,1% y 38,7%. El neurólogo que hizo su debut en la política como diputado nacional fue el único en superar el 30% de encuestados indecisos.