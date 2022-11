Rodolfo Suarez lanzó varios dardos hacia el gobierno nacional en una cena de empresarios

Durante la noche del jueves 24 de noviembre, en el Hotel Cóndor de los Andes, se realizó la Fiesta Anual de Premiación Empresaria, que organiza la Asociación de Ejecutivos de Mendoza. En la ocasión, se entregaron distinciones a ejecutivos, empresas y proyectos mendocinos destacados durante este año 2022, en un total de 18 ternas, correspondientes a los diversos rubros de la economía local.

El gobernador Rodolfo Suarez dijo presente en el gran salón. Llegó acompañado del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, y luego de escuchar las palabras de bienvenida de Andrés Zavattieri, presidente de AEM, dirigió palabras para todo el empresariado presente y se refirió a temas como la minería, las inclemencias climáticas y las bajas de impuestos; pero aprovechó para "pegarle" una que otra piña al gobierno nacional.

"Para mí este es un evento muy especial, clásico en la provincia de Mendoza, por muchas cosas. En primer lugar porque aquí se reconoce a los emprendedores, se reconoce el mérito, algo tan importante en cualquier sociedad. Y nosotros vivimos en una sociedad donde a veces el mérito no se considera y hasta se lo ve como como malo desde las más altas autoridades", comenzó diciendo el gobernador dirigiéndose a los integrantes de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza.

Suarez, que por primera vez puede estar en este evento como gobernador, manifestó que encuentros como los que fomenta la Asociación de Ejecutivos de Mendoza "tienen un valor institucional importante" porque son encuentros de diálogo y de trabajo. También compartió con los presentes que debate periódicamente con los miembros de AEM "acerca de la realidad de la provincia y del país" y que es un diálogo necesario que eleva la calidad del debate público.

El gobernador en la cena de AEM.

"Estamos viviendo una Argentina de mucha incertidumbre. Una Argentina en donde la inestabilidad parece que es la normalidad, donde no se encuentra un rumbo económico a pesar de haber intentado durante muchísimos años distintas recetas. Parece que los argentinos no somos capaces de encontrar una solución a los graves problemas que tenemos con la economía", se lamentó el gobernador.

A continuación, el gobernador culpó de lleno al gobierno nacional por "todos estos problemas que tienen que ver con la hiperinflación, con el tipo cambiario, con el déficit fiscal nacional que es permanentemente financiado con emisión constante, con los jóvenes que se van del país".

De hecho, Suarez dijo convencido que "se viven situaciones muy tristes y que se agravan debido a las rencillas internas de un gobierno nacional" que solo está ocupado en "sus peleas, sus distintos sectores y sus oposiciones -porque parece que hay más oposición dentro del gobierno que con la misma oposición-".

"¿Qué es lo peor que le puede pasar a un país? La pérdida de confianza: la confianza que es tan necesaria en cualquier relación humana, en cualquier relación de Estado con Estado, que significa ni más ni menos que lo que yo digo me lo crean, y lo que escucho lo pueda creer".

Luego Suarez ponderó el gobierno de Alfredo Cornejo y calificó al suyo de continuidad, al expresar que a partir del año 2016 ha habido una fuerte apuesta al orden del Estado al orden del Estado: "Un Estado más chico, más eficiente, que produce mejores servicios, un Estado que le sirva a la gente. Y para eso hemos tenido que utilizar estratégicamente las pocas herramientas que tiene la provincia para influir en la economía real, porque todas esas variables económicas son de la Nación".

"Hemos definido que el 14% del flamante presupuesto aprobado vaya para la obra pública, sin tener en cuenta las obras fundamentales que lleva Irrigación y Aysam con el tema del agua", siguió.

La chicana a Alberto Fernández por Portezuelo del Viento

Suarez, siguiendo con su speach, manifestó que se harán obras con "esa plata que tenemos de Portezuelo del Viento", pero además cargó contra el presidente de la Nación por no expedirse sobre el tema y alargar su decisión. "Aún estamos esperando. ¿Qué va a decir el presidente sobre Portezuelo del Viento? Ya llevamos mucho tiempo, ya tenemos 500 millones de dólares en la provincia de Mendoza, de Portezuelo del Viento. Nosotros no adjudicamos la obra, porque ahí podríamos haber perdido mucho de esos 500 millones de dólares. Creo que fue una decisión prudente que tomó el Gobierno y que nos permite encarar otras obras que no sean conflictivas".

"Vamos a seguir peleando por Portezuelo del Viento, por el laudo. El presidente debe decir si lo podemos hacer o si no lo vamos a hacer: algo tan simple como eso. ¿Cuánto puede demorar en redactar un laudo el Presidente? Acá tenemos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia -señalando a Dalmiro Garay- y creo que puede ser en una tarde. En una hora, evaluando los estudios que hay, puede decidir y firmar el laudo. Esta es una de las mayores discriminaciones que sufre la provincia de Mendoza", aseguró el gobernador.

"Vamos a encarar la obra del Baqueano porque los montos nos pueden dar para hacer la obra del Baqueano y la del Portezuelo original, que nos puede permitir también una mejor programación, diseño y planificación de lo que es el trasvase que pide tanto el sur de la provincia. Esto lo estamos haciendo porque tenemos un plan, porque sabemos a dónde vamos y porque tenemos un equipo".

"Vamos a marcar una gran diferencia con el Gobierno nacional para no perjudicar más a nuestras empresas", sostuvo Suarez, al tiempo que aseguró que no cerrar totalmente la economía en tiempo de pandemia permitió tener el turismo abierto y que hayan más restaurantes. "La economía funcionó y no afectó a la salud".

Baja de impuestos y ayuda a los productores por la helada tardía

El gobernador además aseguró al promediar su discurso que "hace años venimos disminuyendo los impuestos. En el último presupuesto más de 64.000 empresas van a estar alcanzadas con la disminución de ingresos brutos, pero también con el tope de los impuestos patrimoniales y también con unas paritarias que acabamos de cerrar y además con superávit. Sí: con superávit estamos cerrando el año nosotros y eso nos permite tener alguna previsibilidad frente a las contingencias, como la tremenda helada tardía que hemos tenido".

"Vamos a poder llegar a cada uno de los productores, de los contratistas. Vamos a llegar a aquellas personas que han perdido el 100% de sus cosechas", aseguró.

La minería

"Tenemos una economía diversificada en Mendoza, pero estoy convencido de que no nos alcanza. Por eso tenemos que intentar nuevos caminos Cuando comencé mi mandato quise ampliar la matriz productiva con la minería y asumo que fue un fracaso contundente, porque la gente no quiso lo que proponíamos. Pero no hemos bajado los brazos, en el sentido de que hay proyectos que se pueden hacer dentro de la legislación vigente", dijo el gobernador ante el auditorio de empresarios.

"Estamos avanzando muchísimo con Potasio Río Colorado, con Hierro Indio, con Cerro Amarillo. Hemos detenido la caída en materia de hidrocarburos que teníamos desde hace años. Ahora tenemos que apostar a esos dos pozos que se van a intentar en Vaca Muerta, en nuestra Vaca Muerta: si dan resultados, realmente ahí tendremos un antes y un después en Mendoza. Pronto, pero muy pronto vamos a saber que hay en nuestra Vaca Muerta"