La encuesta que revela que Cristina Fernández de Kirchner es el pasado para la sociedad

El kirchnerismo mostró su poder de fuego el jueves 17 de noviembre, con la masiva movilización de militantes, especialmente del conurbano, al acto por el día de la militancia peronista en el Estadio Ciudad de La Plata. Teniendo a Cristina Fernández de Kirchner como la única oradora, lo que significó para muchos analistas el lanzamiento de la vicepresidente al 2023.

La consultora política DC Consultores, realizó una encuesta a nivel país, luego de la movilización del núcleo duro del kirchnerismo a la Capital bonaerense. MDZ habló con Aníbal Uríos, titular de la consultora, de lo que dejó en la gente el acto de Cristina Fernández de Kirchner.

“Queríamos ver qué impacto tuvo en la sociedad esta convocatoria militante, buscamos algunas opciones como para tener alguna cercanía a la sensación. El 27% de los encuestados respondió que el acto fue por ego, el 25,6 % que fue un tanteo a sus aspiraciones presidenciales y el 25,4% que fue para marcarle la cancha a la Justicia por sus causas judiciales"

“La idea surgió desde el momento de la convocatoria al acto. Alguien hace un acto, cuando el poder no lo tiene. Cuando tenés poder no necesitás hacer un acto masivo con tropa propia, porque ahí no convences a nadie. Los que estaban adentro del estadio están todos convencidos”, afirmo Aníbal Uríos.

El director de la consultora, rápidamente aclaró que la vicepresidenta es la que tiene el verdadero poder dentro del Gobierno. “Nosotros queríamos ver qué poder tiene en la sociedad. Cristina, como muchos políticos, siente que el apoyo popular que supo tener se le está diluyendo y a veces es necesario demostrar con actos o movilizaciones que todavía lo tienen. Para mi ese fue el efecto del acto en La Plata, decir: ‘estamos acá el poder sigue siendo mío’", manifestó.

Asimismo, dijo que hay que analizar si disminuyó el núcleo duro de votantes del kirchnerismo. “El techo de Cristina está muy por debajo de los 30 puntos del 2019. Donde necesitó de Alberto Fernández y de Sergio Massa para ganar la elección. Hoy por la mala gestión del Gobierno nacional, de la que se quiere despegar, no puede ir a buscar a nadie por afuera”, expresó.

Uríos añadió: “Ojo que la oposición necesita que Cristina esté. Desde la oposición, para mí, aplaudieron el acto de Cristina porque necesitan que se meta en el escenario. Si se baja y no tiene ningún tipo de incidencia política, cualquiera que represente al peronismo va a ser una renovación y la oposición enfrente no necesita renovación, necesita más de lo mismo para alimentarse”.

“Para la gente, ósea gran parte del país, que no compra el relato kirchnerista, Cristina es el pasado. Y eso es lo que se ve en el juego de palabras. Mentiroso fue la segunda palabra más usada para definir el discurso de la vicepresidente, seguido de palabras más duras como incoherente y caradura”, sentenció el titular de DC Consultores.

En cuanto al análisis del discurso, dijo que ”Cristina no habló del presente. Necesita juntar tropa y eso lo hace desde el mensaje del pasado, generando esperanza en la militancia del núcleo duro”.

“Acá buscamos el voto negativo, si Cristina fuera candidata a presidente, la gente termina a veces definiendo quién le puede ganar al que menos nos gusta. Lo buscamos con un candidato propio, del mismo espacio, y cuatro del PRO, que dentro de Juntos por el Cambio es el espacio que tiene mayores complicaciones con sus candidatos.”, describió Aníbal Uríos.

Y añadió: “No pusimos otros candidatos que ya están definidos, porque la intención era ver quién de esos candidatos le podía ganar. Siendo Patricia Bullrich la mejor perfilada”.

El operativo despegue de los intendentes bonaerenses

Por otra parte, Aníbal Uríos se refirió al escenario del próximo año en la provincia de Buenos Aires. “El oficialismo tiene un gran problema, muchos Intendentes dejaron sus cargos en el Gobierno para volver a sus pagos chicos y aferrarse a lo que tienen. Saben que la Nación está muy difícil y no van querer también entregar la provincia. Lo deben estar llamando todos los días a Kicillof para decirle, vos no hables, no digas nada y seguimos como estamos en piloto automático. Ven que, por ahora, la oposición no tiene un candidato firme que les pueda arrebatar la reelección del gobernador.”

El consultor y analista político remató: “Para la oposición, por el armado de los intendentes peronistas, va ser muy difícil ganarle la provincia. Ahora hay que ver cómo arrastra la figura del candidato a presidente de la oposición – agregó -. Trazando un paralelismo en el oficialismo, el candidato a presidente que pongan es un yunque para el peronismo bonaerense. Por eso, el operativo despegue de los intendentes es muy evidente“.