Un juez se sacó de encima una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y la pasó a otro tribunal

El juez federal Daniel Rafecas remitió a su colega María Romilda Servini la denuncia que presentó este jueves el senador nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio) contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesta "desobediencia a funcionario público" vinculada a la disputa por las bancas del Consejo de la Magistratura.



El magistrado declaró la incompetencia del tribunal que encabeza para entender en la causa y la envió por "conexidad" al juzgado federal 1, donde días atrás el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) había presentado otra sobre los mismos hechos.



"Tratándose de denuncias análogas radicadas contra presidenta del Senado, Cristina Elizabeth Fernández, con motivo de un presunto incumplimiento del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en el expediente 'Juez, Luis Alfredo y otro s/amparo, ley 16.986' en fecha 8/11/2022, resulta imprescindible proceder a su unificación para que sea una sola autoridad jurisdiccional la que lleve adelante la pesquisa", sostuvo el juez Rafecas en su resolución.



"De lo contrario, se estarían desarrollando dos investigaciones paralelas sobre el mismo hecho presuntamente ilícito, situación que podría llegar a constituir una doble persecución sobre las personas que podrían ser responsabilizadas por los hechos, y asimismo implicaría el riesgo de que en el futuro se dicten pronunciamientos contradictorios al respecto", indicó el magistrado.



La denuncia del senador Luis Juez estaba basada en su consideración respecto de que la presidencia del Senado "desoyó a la Corte Suprema de Justicia" y, al avanzar con la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, "se despojó" a "la verdadera segunda minoría".



En su denuncia, Juez sostuvo en el texto que "se desoyó a la Corte, no en el sentido doctrinario, sino en una orden expresa y operativa" vinculada a que el senador del PRO debía ser designado como consejero en la Magistratura.



"Tal conducta se denomina desobediencia a la autoridad y está tipificada en el art. 239 del Código Penal", sostuvo el senador.



"La cuestión dirimida, se remontaba a la falsedad montada para dividir fraudulentamente en dos el bloque de la mayoría Frente de Todos, de manera de quedarse con la mayoría y la segunda minoría, a la cual se la denominó 'Unidad Ciudadana'", remarcó Juez.



Con ello "se despojó a la verdadera segunda minoría, constituida en la sesión preparatoria del 16 de Diciembre de 2021, -la bancada 'Frente Pro'-, de la representación que por ley le correspondía" y se le impidió a él asumir en la Magistratura.



"En el Derecho Penal, las cosas no funcionan como uno quiere, sino como la ley lo disciplina", afirmó Juez y remarcó que "la voluntad de que el compareciente no formara parte del Consejo de la Magistratura, ya había sido individualmente expresada en abril del corriente año, por la denunciada, que es quien arma y acepta la falsa división del bloque oficialista y envía al Consejo de la Magistratura, el decreto amañado y destrozado por la Corte Suprema", concluyó.



Juez se presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002 para concretar la denuncia mientras que también este jueves la jueza Servini citó a Espert a ratificar otra presentación similar hecha días atrás por el diputado nacional de Avanza Libertad.