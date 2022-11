A un año de la trifulca, mucho cambió entre los dos radicales más importantes

El 7 de diciembre del año pasado, Gerardo Morales se aprestaba para asumir como presidente del Comité Nacional de la UCR y, del otro lado de la larga mesa, Martín Lousteau no paraba de opinar, mayormente, en contra de las propuestas del gobernador de Jujuy y haciéndolo ver, siempre, como un representante de lo más arcaico de la política argenta. Para terminar la discusión, Morales le arrojó un vaso con agua que no llegó a impactar en la humanidad del senador porteño, de posturas y modales diametralmente opuestas a quien estaba por conducir la representación partidaria.

Pasó mucho tiempo, y no tanta agua, bajo ese puente que, en aquel entonces, no existía, pero que paulatinamente fueron armando entre los dos dirigentes más representativos del radicalismo nacional. Para esto hubo mucho trabajo de los amigos de ambos sectores y viejos conocidos experimentados en encontrar coincidencias en donde la opinión pública ve una guerra, como Enrique "Coti" Nosiglia y Daniel Angelici.

Martín Lousteau, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta.

En el trayecto hasta este buen momento en común pasaron cosas, como la irrupción de Evolución como línea interna con empuje y protagonismo en todo el país, no sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la oxigenación que provocó Facundo Manes en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, consiguiendo una elección impresionante en las PASO de 2021. La unión entre Morales - Manes y Maxi Abad le sirvió a los tres para posicionarse desde otro lugar, no sólo con los tradicionales decisores partidarios.

El jujeño y el neurocientífico intercambiaban mensajes, coordinaban posturas y hasta se apalancaban el uno en el otro. Eso no existe más. Parece que a Manes las amistades partidarias le duran menos que al gobernador jujeño. Apenas si pasó una semana desde la foto que realizó con Lousteau hace más de un mes para luego hacerla desaparecer. Era una dupla con mucho más futuro que los que los propios protagonistas pudieron ver.

Facundo Manes y Martín Lousteau.

Si bien la relación con la gente de Manes es mucho más impactante que la que genera Morales, por primera vez el presidente partidario aparece en dos encuestas por encima del dirigente bonaerense, lo cual entusiasmó como nunca a los operadores del jujeño.

Gustavo Posse, quien es el nuevo mejor amigo que generó la dupla de Facundo y Gastón Manes, quedó recontra entusiasmado por la charla que compartió en el colegio cristiano dependiente de la Universidad Nacional de San Isidro la semana pasada. "El feeling con la gente es impresionante", comentó. Al intendente de San Isidro también se lo ve más suelto y cómodo que en otras oportunidades. Hasta se animó a confesar que puede ser candidato a gobernador, aunque luego privilegie, siempre, su distrito y presuman que puede ir con lista pura radical en el futuro inmediato.

Si bien no se pueden considerarse como una dupla, Morales y Lousteau se sienten mucho más cómodos con Horacio Rodríguez Larreta que con Mauricio Macri. A pesar que difieran en las formas y en los estilos, los dos creen que el alcalde porteño es el que más los representa dentro de los dirigentes del PRO.

En cambio para Manes, si bien también observa diferencias entre el alcalde y el expresidente, para el diputado y neurocientífico los dos son representantes de la derecha que el radicalismo no puede estar aliada. Al primero lo acusa de las peores operaciones en su contra mientras que al segundo lo asemeja, directamente, con Carlos Menem. ¿Y Juntos qué futuro tendría si la mirada de Manes es la mayoritaria?... Nadie sabe dar una respuesta exacta.

Para Manes, las candidaturas cruzadas propuestas por Lousteau y Morales son casi una claudicación que además, no serviría de mucho, de acuerdo a lo que él observó durante el mandato de Macri y de María Eugenia Vidal en la provincia en 2015. En Nación casi no hubo correspondencia ni se compartió ningún proyecto con los radicales y en Buenos Aires, a pesar de tener un vicegobernador, "los radicales no cortábamos ni pinchábamos", dicen quienes lo siguen.

Esto suele ser reprobado por Abad, quien aclara, ante cualquier situación, que después del mandato de Vidal, los radicales tuvieron más intendentes, concejales y legisladores que en cualquier otro momento histórico desde que terminó el Gobierno de Fernando De la Rúa.