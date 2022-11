La sugestiva declaración de Berni tras las denuncias de enriquecimiento

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, negó su salida del cargo pero aclaró que es el gobernador Axel Kicillof el que tiene la última palabra. "Es una decisión que toma el gobernador, no depende de mí", manifestó Berni tras quedar en el medio de la tormenta por denuncias por enriquecimiento ilícito realizada por el programa Periodismo Para Todos y referentes de la Coalición Cívica.

"El mismo espacio político me denunció por enriquecimiento ilícito en otra oportunidad. Fui auditado por por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia. Después nadie dijo que fui sobreseído de la acusaciones. Esto es parte de lo mismo, es parte del juego. Empezó la campaña electoral y no se discuten ideas, ni proyectos, ni modelos de país. Sólo se busca dañar al adversario", puntualizó.



En diálogo con AM 530 se mostró comprometido con la gestión de Kicillof y dijo que si tiene que dejar el gabinete igual seguirá colaborando. "El día que el gobernador diga que va a cambiar el ministro seguiré acompañando desde el lugar que sea", esgrimió.

"Es una decisión que tiene que ver con una tarea que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, con una responsabilidad que asumí", sostuvo Sergio Berni.

"No hay nada más difícil en el país que el cargo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es una silla eléctrica. Todos los días estamos sometidos a problemas y presiones. Hay cuestiones estructurales que tienen años, pero hay vocación de colaborar con el rumbo del país, lo aceptamos", afirmó y sostuvo que no escuchó "a ningún intendente" que haya pedido su alejamiento del cargo.