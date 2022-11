La líder de la Tupac mendocina habló de su nuevo rol político

La referente de la Tupac Amaru de Mendoza Nélida Rojas, tiene un nuevo rol político: es la presidenta del partido Frente Grande que se está constituyendo en la provincia. “Tenemos los trámites legales muy avanzados, aunque formamos parte del Frente de Todos, tenemos algunas ideas diferentes y queremos ser protagonistas y volcar nuestra experiencia del territorio a este nuevo espacio”, sostuvo Rojas en diálogo con MDZ.

El acta de constitución del Frente Grande distrito Mendoza que fue presentada tiene fecha del 15 de octubre y en ella, como presidenta de la mesa figura Rojas. “Soy la presidenta de la mesa. Es raro participar de este lado, porque siempre hemos estado en el territorio. Conocía a los compañeros del Frente Grande a nivel nacional y provincial y ahora estamos con todos los trámites legales. Formamos parte del Frente de Todos, pero tenemos algunas ideas diferentes y desde nuestra experiencia queremos plantearlas y aportar ideas”, contó la dirigente.

Para el espacio, la máxima referente es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No hay otra líder dentro del peronismo como ella. Ella desafía a todo el mundo, no permite los atropellos, no sé quién no puede estar de acuerdo con lo que plantea. Nosotros tenemos nuestras propias ideas pero sabemos que los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina fueron los mejores, nuestros mejores años fueron en sus gestiones”, aseguró.

Además de Rojas, la mesa del Frente Grande de Mendoza la conforman dirigentes de larga trayectoria en el kirchnerismo local como Virtudes DellaSanta o Carlos Almenara, entre otros. Además, el apoderado es el abogado Ricardo Ermili, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Aunque la dirigente de la Tupac es la presidenta de la fuerza, descartó ser candidata a algún cargo para las elecciones del año que viene. “Hay jóvenes que están mejores preparados que yo. Hay que abrir el abanico y veo que eso no sucede en Mendoza. El futuro son ellos, es la juventud, que tiene características como la creatividad y además, no son egoístas. Debe haber un cambio en la política y los más grandes debemos aportar pero son ellos quienes deben participar”, expresó. Además, aclaró que es muy “prematuro” para hablar de si el Frente Grande distrito Mendoza presentará precandidaturas propias dentro del Frente de Todos.

Fiel a su estilo frontal, Rojas no ahorró críticas para el peronismo local con quien comparte el frente electoral. “Claro que tenemos una gran diferencia con el PJ de Mendoza. Vemos siempre a los mismos: a los (Emir y Omar) Félix ; (Roberto) Righi; (Adolfo) Bermejo; (Carlos) Ciurca que está con La Cámpora. Todos siguen manejando el partido y no les dan lugar a otros. Y esa actitud los lleva a las peleas internas, porque siempre quieren ser los dueños del partido. Y nosotros estamos podridos de sumarle aplausos. Están pasando cosas muy graves, se vulneran derechos. Por ejemplo en el tema educativo: en Lavalle hay muchísimos niños que se quedaron sin banco. Van los padres a quejarse a la municipalidad y desde la comuna le echan la culpa al Gobierno provincial. El tema es que ellos son los que les aprueban el presupuesto y los proyectos al Gobierno de Rodolfo Suarez”, lanzó.

En esa línea, también cuestionó al gobernador Suarez y al senador nacional y ex mandatario Alfredo Cornejo. “Nosotros estamos parados en la vereda de enfrente de ellos. Un ejemplo es el impulso a los juicios por jurado, donde son los propios vecinos que se denuncian entre ellos. No vamos a hacernos los desentendidos de todo lo que está pasando”, expresó. Por otro lado, fue muy contundente con un mote que suelen ponerle a algunos movimientos sociales. “Nos llaman planeros pero son ellos quienes dan planes o bolsones. No queremos nada de eso. Lo que queremos son herramientas de capacitación. No estamos pidiendo el bolsón”.

Como ocurrió en Jujuy con Milagros Salas, en abril de 2017 Rojas fue detenida en el marco de una megacausa por presuntas estafas en la construcción de viviendas sociales y se la acusaba de asociación ilícita, entre otros cargos. Fue liberada en septiembre de ese mismo año por orden de la Octava Cámara del Crimen. “Están prescribiendo las causas, porque no avanzan, nosotros queríamos que escucharan nuestra verdad. No sé quién va a sanar nuestro dolor, cómo nos ensuciaron”, explicó la referente de la Tupac. Por otro lado, aseguró que las viviendas se siguieron construyendo sobre la base de lo que había hecho la cooperativa que ella dirigía. “Ya se entregaron 50 casas de Guaymallén y se van a entregar entre febrero o marzo unas 250 en Lavalle. Se continuaron sobre la base de lo que hicimos, tanto que criticaron la construcción, esa es la prueba de que no era cierto que estaba mal hecha”, dijo.

El presente de la Tupac Amaru en Mendoza está vinculado a diversas actividades sociales y de capacitación. “Seguimos funcionando como fábrica textil, también en distintas actividades de capacitación como panadería, fuimos 50 mujeres al encuentro de San Luis. Nos juntamos en un salón que le hemos puesto de nombre Sebastián Moro, en homenaje al periodista mendocino que fue víctima del golpe en Bolivia”, contó la dirigente. Y, con su voz firme, finalizó: “La Tupac nunca va a desaparecer, Tupac Amaru murió hace muchos años pero siempre habrá Tupac por todos lados”.