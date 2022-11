Los detalles de la denuncia contra Sergio Berni por lavado y enriquecimiento

Un informe del programa PPT de Jorge Lanata dejó al descubierto propiedades en el sur argentino, de un altísimo valor de mercado, que el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y su pareja, la diputada nacional Agustina Propato, “olvidaron” agregar en sus declaraciones juradas. Esto derivó en una denuncia por presunta evasión agravada y lavado de activos.

La denuncia fue radicada, el martes, ante la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) por la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade. En diálogo con MDZ, la legisladora explicó los detalles de la acusación contra Berni y su pareja.

Mónica Frade afirmó que la denuncia se basó en el informe del programa de Lanata. “Nosotros estábamos trabajando también sobre ese tema. En la denuncia agregamos algunas otras cosas que no surgieron del programa de televisión, por lo que consideramos que hay elementos suficientes para que se presuma un enriquecimiento ilícito de Sergio Berni y de Agustina Propato, de quien también surgen serias dudas en sus declaraciones patrimoniales”.

”Lo que estamos viendo es un crecimiento desmedido del patrimonio. Hay muchas inconsistencias en todas sus declaraciones juradas”, dijo Frade, quien agregó: “Todo termina coronado por el olvido, que quedó acreditado el domingo a las dos de la tarde, cuando el contador de Berni declaró en la AFIP la mansión de Bariloche estimada entre ochocientos mil y un millón de dólares. Es un olvido nada menor, además de las tres unidades funcionales que están a la vera del Lago Nahuel Huapi. Esto viene a convalidar que la sospecha es algo más que una sospecha. Una declaración tardía exhibe que hubo un ocultamiento durante mucho tiempo".

Asimismo, añadió: “Hay una omisión fraudulenta de información. No descartamos que pueda haber otros bienes que se haya olvidado de declarar”. Frade sostuvo que, entre las declaraciones de Berni y su pareja, Agustina Propato, “hay como una especie de paralelismo. En los últimos tres años su patrimonio se incrementó en un 110%, coincidente con el tiempo en el que él es ministro de Seguridad bonaerense. En la denuncia destacamos que gran parte de esos tres años corresponden a la pandemia, por lo tanto, en ese contexto el crecimiento patrimonial resulta todavía más sospechoso”.

Sobre la mujer de Berni, la legisladora nacional de Juntos dijo: “En el caso de su pareja nos llama la atención que de golpe entre los años 2014 y el 2015 incrementó considerablemente su patrimonio, coincidentemente con el tiempo donde Sergio Berni fue secretario de Seguridad de la Nación. En ese lapso de tiempo, Propato incorpora a su patrimonio dos inmuebles y 23.500 dólares que no se entiende de donde surgen”.

“A Berni y su pareja no les da el blanco y mucho menos con esta incorporación reciente del domingo. En un patrimonio de tres millones y medio de dólares, que ya de movida no nos cerraba, y suma casi un millón de dólares más. Y él dice que compró esa mansión en trescientos mil dólares, cuando obviamente ese no es el precio”, remarcó la diputada.

En cuanto a por qué la denuncia fue radicada en la Procelac y no en el fuero penal, la legisladora dijo: “Porque no descartamos lavados de activos. Justamente porque Gustavo Figueroa, el socio de Berni, tiene una sociedad off shore inscripta en Miami y esto podría sugerir que en esa off shore podría haber bienes de Berni y su pareja”.

“Estamos hablando de activos por más de 5 millones de dólares, más 50 millones de pesos en efectivo y más de ocho millones y medio de pesos en bienes muebles. Es un patrimonio que no se correspondería a los ingresos de un funcionario público y Berni fue siempre funcionario público”, añadió Frade.

“Le tuvo que haber ido muy bien con las dos sociedades que tiene y si es así él estaría en condiciones de demostrar la licitud de sus activos, en el enriquecimiento ilícito hay una inversión de carga de la prueba. Berni dice que esa vivienda de un millón de dólares es de la empresa Logística Integral Rio Turbio Sociedad Anónima que es una de sus empresas”.

Una de las cosas que remarcó Mónica Frade, como algo curioso, es que la pareja de Berni siempre fue su empleada. “Comienza a trabajar con él a partir del 2010. En su declaración jurada, Propato incorpora terrenos en El Calafate por 600 metros cuadrados, dos departamentos, toma créditos hipotecarios y todo lo denuncia como bien propio. Con los sueldos de la administración pública es inviable que pueda avanzar en alguna inversión de este tipo. Ahí están marcadas en la denuncia algunas imprecisiones en las declaraciones juradas”.

Sobre cómo funciona la Procelac, la diputada nacional de la mayor coalición opositora explicó: “Puede hacer dos cosas, toma vista de la denuncia y la remite a la Justicia Federal o puede hacer una investigación preliminar antes de enviarla a la Justicia Federal. Pero la va a terminar derivando a la Justicia Federal para que investigue esos delitos”.

Lo cierto es que se avecinan tiempos difíciles para Sergio Berni, quien es duramente cuestionado por los intendentes, no solo de la oposición sino también del oficialismo, que lo culpan por ser el responsable de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

A esto se le suman los rumores, que comenzaron a circular este fin de semana, que luego del acto del jueves por el día de la militancia la vicepresidenta le habría pedido la cabeza de Berni a Kicillof y que en su lugar habria propuesto a Julio Alak, exIntendente de La Plata y actual ministro de Justicia bonaerense.

La denuncia completa