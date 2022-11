Diego Santilli recorre la provincia de Buenos Aires con duras críticas a Axel Kicillof

Diego Santilli recorrió, junto al intendente platense Julio Garro, la Ciudad de las Diagonales. En su visita a la Capital bonaerense, el Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires caminó los diferentes barrios de La Plata, donde habló con comerciantes y vecinos. Para después cerrar su visita tomando un café con vecinos, en la confitera de la Plaza Islas Malvinas.

Las principales preocupaciones de los vecinos platenses, son los que vemos reflejados en las diferentes encuestas de opinión: la inflación descontrolada, la inseguridad, la falta de trabajo y futuro para las nuevas generaciones.

En el mano a mano que tuvo en el café con vecinos, Santilli aclaró que “no se siente ninguna ave”, saliendo del eje de la discusión de los halcones y las palomas del PRO. Sino que es alguien que está convencido de que puede cambiar el rumbo, para sacar adelante a la provincia de Buenos Aires. Y que no le va a temblar el pulso porque tiene las convicciones y “lo que hay que tener” para poder hacerlo.

Sostuvo que los cambios van a llevar años, son profundos y para algunos van a ser dolorosos, porque -dijo- “se les van a terminar los privilegios que tienen del estado, a costa de los ciudadanos de la provincia”.

Sobre la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los vecinos, Santilli cargó contra Axel Kicillof. Sostuvo que en gran parte es por una cuestión ideológica y aseguró que cuando sea gobernador, va a darle su respaldo y todas las herramientas, “dentro de la Ley”, a la policía para que pueda actuar sin ataduras.

Además, afirmó que va a hacer lo mismo que hizo con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, dotando a la fuerza de tecnología y herramientas, capacitando a los efectivos para el uso de las mismas y que el que no quiera ser parte de esta nueva policía, se va a tener que ir. “La policía tiene que volver a la calle, patrullando y protegiendo a los vecinos”, afirmó.

Otra de las inquietudes que le hicieron saber los vecinos, es la situación de la salud pública en la provincia de Buenos Aires y la pésima prestación que brinda IOMA (obra social del estado bonaerense). Gran parte de los profesionales de la salud dejaron de atender por retrasos en los pagos y la falta de actualización por inflación de las cápitas de la obra social.

Sobre este tema, el precandidato a gobernador bonaerense se comprometió a trabajar para modernizar, equipar y dotar con más profesionales al sistema de salud pública de la provincia. Y en normalizar la situación de la obra social con mayor cantidad de afiliados del país.

También habló con los vecinos platenses sobre sus planes para generar inversiones y trabajo. De los planes para mejorar la educación, orientándola a las nuevas tecnologías, teniendo la mirada puesta en los avances del mundo y la inclusión de las nuevas generaciones al mundo laboral, para que "las nuevas generaciones se queden a pelearla en Argentina y que no vean en Ezeiza la única salida que hay”.

Por su parte, el Intendente platense, Julio Garro, no estuvo ajeno a los reclamos de los vecinos. Tomó nota de cada uno, comprometiéndose a resolver todos los reclamos que estaban a su alcance. Los pedidos al jefe comunal iban desde el cambio de luminarias a accesos a rampas para personas con discapacidad, pasando por garitas de seguridad en las plazas, poda de árboles y mantenimiento de veredas y calles.

Al término del café con vecinos, MDZ habló unos minutos con el precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli.

- ¿Cuáles son las primeras medidas que va a tomar si es gobernador de la provincia de Buenos Aires?

- Mirá, yo siempre pongo primero la producción como generador de trabajo. Fomentando el desarrollo de las Pymes que representan los principales ingresos de la provincia, generando facilidades fiscales, impulsando en la Legislatura leyes laborales acorde a este siglo y terminando con la industria del juicio laboral, por lo que ninguna Pyme ni comercio quiere tomar empleados. Segundo devolverle la paz a los bonaerenses, que puedan vivir en paz. Eso significa firmeza en la seguridad, defender a los ciudadanos y a las victimas combatiendo a los delincuentes y a los narcotraficantes.

Los pilares de cualquier programa son educación de calidad, sin educación no hay futuro. Acceso a la salud que está muy mal en la provincia de Buenos Aires y todo lo que sea la producción, que ahí es donde está la generación de trabajo.

- La inseguridad es uno de los principales reclamos de los bonaerenses: ¿Cómo lo soluciona?, ¿Berni, es el gran responsable de la suba del delito en la provincia?

- Para mí no es un problema del ministro de Seguridad, es un problema de Kicillof. Es el gobernador que no quiere enfrentar a los delincuentes y defender a los ciudadanos y a las víctimas. Es un problema político. No hay una decisión política de enfrentar al delito.

- Kicillof desde que asumió incorporó al estado más de 45 mil empleados, y desde la oposición denuncian que son militantes: ¿Qué medidas va a tomar?

- Es inaceptable. Lo que la provincia de Buenos Aires necesita es inversión y no gasto público. Inversión en infraestructura, inversión en médicos y enfermeros, en presencia policial y no en llenar el estado de militantes. Nosotros vamos a revisar cada cargo que nombro, vamos a revisar todas esas designaciones.

Vamos a trabajar con la Ley en la mano, lo que esta fuera de la Ley es inaceptable.

- La jubilación del Banco Provincia de Buenos Aires es uno de los temas que debe solucionar la política, para evitar el mal mayor que podría provocar un fallo judicial, que podría dejar a la provincia de Buenos Aires al borde del quebranto. ¿Cuál es su postura?

- Nuestro bloque definió posición, nuestros Diputados y Senadores están trabajando en el tema. Fijamos una posición y seguimos trabajando en esa línea. Vamos a esperar a ver cuáles son las definiciones.

Al termino de la nota, ya entrada la noche, Diego Santilli puso primera rumbo a Quilmes (distrito de la Tercera Sección Electoral), donde lo esperaban para continuar con su agenda de trabajo