La muerte de Hebe de Bonafini y la demagogia del Gobierno

En el día de ayer, las fuentes presidenciales desmintieron los rumores que establecían que el Gobierno solicitaría a la AFA, que la Selección argentina utilice un brazalete de luto tras la muerte de Hebe de Bonafini. Por otro lado, Alberto Fernández decretó tres días de duelo. Además, por pedido de la FIFA, la TV pública tuvo que retirar el crespón negro durante la transmisión de los partidos del Mundial. MDZ Radio conversó con el analista político, Daniel Bilotta, quién analizó dicho accionar y dijo “hay que separar el Estado de la sociedad”.

“Es un hecho polémico. Otra vez el Gobierno vuelve a confundir el Estado con su propio interés. Hebe de Bonafini, no es funcionaria pública y no hay un parentesco que lo justifique”, argumentó.

Además destacó que fue una persona procesada por manejar dinero del Estado, “este proceso estaba sin resolver. No debemos olvidar que la suerte de Héctor Capaccioli como superintendente de Salud, que fue desplazado por aportes irregulares de droguerías a la campaña de Frente de Todos en el 2007, también está sin resolver. Si es condenado, no será por eso, si por no haber rendido la caja chica de la superintendencia de Salud, esto es una ironía de la Justicia”, argumentó.

El especialista tildó a las medidas del Gobierno como “controvertidas”, aunque advirtió que “resulta lógico tener el luto por alguien que luchó tanto por los Derechos Humanos. Sin embargo ha sido un personaje polémico, que se ha encargado de insultar al presidente. Me parece todo excesivo, inclusive los 3 días de luto”, manifestó.

Con respecto a que finalmente la Selección no salió con la banda negra comentó: “Es una reacción lógica, no creo que los jugadores estén en contra de Hebe, pero es una situación que los pone en un lugar muy incómodo. Me parece bien que retiren el crespón en la transmisión de los partidos. Hay que terminar con esta demagogia. Hay que separar al Estado de la sociedad. Cuando el primero interviene por que lo habilita la ley, está bien”.

Para concluir, el especialista advirtió que en el transcurso del Mundial, no debemos perder de vista diversos acontecimientos políticos. “No está aprobado el presupuesto de la Nación, hay que ver que sucede. Hay que poner el ojo en lo que ocurra con Sergio Berni, que se especula que se irá cuando comience el “Operativo Sol”, el problema es que no se sabe su fecha de inicio. No se sabe si irá Kicillof con él o lo hará Julio Alak, que se dice que ya está tomando decisiones en el ministerio de Seguridad. Esto hay que seguirlo porque allí se juega la relación de los intendentes del conurbano con Cristina Kirchner, que está tratando de ocupar el centro de la escena”, cerró.