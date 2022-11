El plan secreto de Alberto Fernández para arruinar a Cristina Kirchner en 2023

Aunque pareciera que Cristina Fernández de Kirchner no estaría interesada en lo que sucede con Alberto Fernández, la líder del Frente de Todos lo tiene muy en cuenta y, de hecho, entiende que el presidente es uno de sus mayores adversarios de cara a la carrera electoral del año próximo.

Mientras se centra en lo que ocurrirá con sus causas judiciales, Cristina Fernández de Kirchner aprovecha la situación institucional para agitar las aguas y profundizar su discurso contra la Justicia, en un mensaje que no pocos consideran más dirigido hacia los tribunales federales que a sus seguidores.

"Hay una idea central en el pensamiento de Cristina: todo es política. También la Justicia se mueve por motivaciones políticas. Es lo que ella considera el lawfare, por lo que menosprecia muchas pruebas que hay en los expedientes. Todo se reduciría a una disputa de poder: el del liderazgo de aquel que fue votado y el de la Justicia, que no representa necesariamente a una mayoría circunstancial, sino que es una institución concebida en la Constitución como un factor conservador", comentó el periodista Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina, del canal LN+.

Está claro que la única preocupación de Cristina Kirchner no es judicial: también está pensando en la política. Pagni considera que la vicepresidenta "piensa en disciplinar al peronismo, en producir alguna certidumbre, y en qué mensaje tiene que dar ella cuando aparece la intención, nada menos que del presidente, de constituir un proyecto alternativo".

"A sus íntimos, Alberto Fernández les dice que su destino, hasta que termine su mandato, es constituir una fuerza política contraria a la de Cristina. Es lo que Wado de Pedro llamó en algún momento 'el randazzismo sin Randazzo'. Es decir, volvería Fernández a 2017, cuando fue el jefe de campaña del peronismo bonaerense que pretendió enfrentar a Cristina para impedir que se convierta en senadora", añadió.

Teniendo en cuenta esa desconfianza mutua, el conductor aclaró que "para los que rodearon a Fernández en el viaje de Bali a España, el tema de Cristina y el acto que ella encabezó en La Plata eran temas tabú. No se habló de eso, no hubo referencia ni conversación a lo que iba a pasar ese día en el Estadio Único de La Plata. De hecho, no escucharon el mensaje porque estaban en vuelo".