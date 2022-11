Talerico: "López Murphy es un líder necesario para la Argentina"

Eugenia Talerico es un cuadro rarísimo de la política actual, que se forjó en el sector privado después de dejar su Colón natal y se especializó en temas de lavado de dinero llegando a dirigir la UIF durante los tiempos de Mauricio Macri junto con Mariano Federici.

Talerico es liberal y dura cuando quiere, sostiene el liderazgo de Ricardo López Murphy a nivel nacional, está convencida de que es quien puede encauzar la Argentina, pero es consciente de que no es hoy el candidato mejor posicionado para llegar. Es sesuda, piensa antes de responder y persuade con la combinación justa de intelectualidad y belleza que pocas dirigentes logran. Una mujer joven que se metió de lleno en la política partidaria, ambiciona más ideas liberales con protagonismo nacional y puede ser candidata en Buenos Aires y en la Ciudad, donde camina y se instala sin pausa. Así llegó a la redacción de MDZ:

- ¿Qué va a ser lo de Murphy que viene? ¿Qué van a hacer ustedes? Los veo con muchas ganas de estar en el protagonismo de lo que viene, pero todavía a ver dónde se para cada uno.

- Primero estamos construyendo un espacio, Republicanos Unidos logró ser partido en la Capital Federal y fue la disputa que se vio en las PASO, eso en el marco de un acuerdo de un Juntos por el Cambio que nos necesita o creo que necesita algunos liderazgos liberales para poder ampliar su oferta electoral y después trabajando mucho, ahora también en la provincia de Buenos Aires.



- Ricardo tiene en su haber haber sido candidato a presidente, no te voy a decir que la historia lo absolvió, pero ¿sentís que lo miran como un líder muy necesario para la política argentina?

- Son esos políticos que uno mira y te podrá gustar lo que hizo o no, pero tiene una coherencia total con lo que hizo. Es un tipo austero, se nota que es honesto. Entonces me parece que es un tipo de liderazgo que, más allá de que dicen que la corrupción es un tema que no le importa mucho a nadie, él inspira correr un poco la política hacia el lado de la integridad y caminamos mucho la provincia de Buenos Aires también para tratar de constituir Republicanos Unidos a la provincia y probablemente negociar los términos de incorporación a Juntos por el Cambio.



- Vos sos nacida en provincia de Buenos Aires, departamento de Colón, pero en Capital Federal ya te has instalado en uno de los cuadros más referenciales. ¿Dónde jugarías, lo tenés definido?

- Hace muchos años que estoy en Capital y fue como que naturalmente me convocaron por la Capital. Tengo la doble aptitud por haber nacido por eso. Está abierto el juego, podría jugar por tener la doble aptitud. Vamos a ver qué pasa con Republicanos Unidos que acaba de obtener el reconocimiento de 4.000 adhesiones, ya es un paso, después hay que constituirse como partido y ahí ver qué liderazgos surgen en la caminata por la Provincia. Vos vas a la provincia y la verdad es que te agarra un compromiso, la sensación es que necesitan muchos más liderazgos políticos de la calidad por ahí que otro líder que es este Ricardo.

Se necesita mucha más gente de la política así, y esa necesidad la palpas. Entonces parecería que si uno tiene la vocación de dedicarse a eso, a la provincia de Buenos Aires, es el gran desafío donde además para mí se va a dar la madre de las batallas especiales con una Cristina que ya está bajando ahí, con un kirchnerismo que parece que se va abroquelar en la provincia. Así que yo no sé, yo cuando me preguntan ¿qué querés ser? No sé que quiero hacer. Yo estoy acompañando a una persona que me parece ejemplar para este momento de la Argentina.

- Hicieron un congreso partidario muy importante en Tandil, ¿cómo estuvo?

- Fue el congreso de Republicanos, pero ahí se sumó Javier Iguacel, Cynthia Cotton, estaba invitado José Luis Espert -que no vino finalmente-, pero mandó su video de apoyo, la charla salí y es como que te amontonan los valores, el tipo de principios fue muy potente. Si uno empieza a participar ahí te empiezan a ver como propio esto de después venir de pegar un salto a otra jurisdicción, realmente es como dejar a la provincia despojado del mundo, que por ahí empezamos a hacer un trabajo.



- Cuando en 2001 lo echan a Ricardo, lo echan por algo que hoy, 20 años después, se pone sobre el tapete y que tiene que ver con achicar el gasto de la política. ¿Cómo ves la posibilidad de que vuelva a explicar el tema y le sume?

- Mirá, es muy gracioso, porque está claro que desde que el gasto público se insume más del 40% del Producto, así es un país inviable. Creo que tuvo que ver mucho con estas políticas expansivas, pero no sólo de lo social, sino también de la política de las cajas y de las las legislaturas de las provincias. Bueno, es ahí donde uno empieza a mirar estructuras de cajas políticas, que hay tanto dinero.



- Es un problema transversal, no sólo del peronismo, cuando lo hiciste en la UIF te encontraste con barreras.

- Absolutamente y además no sólo barrera en la estructura que te dice: "Acá no se puede empezar". Hace falta mucha determinación para hacer las cosas como hay que hacerlas, esto me parece que tiene mucha mala prensa. Me parece que el mensaje tiene que ser positivo y que la gente sepa que va a haber que tener que hacer un sacrificio, pero que lo que abundan son cajas públicas de recursos enormes que se van y un gran robo al erario público.

No nos olvidemos de la corrupción. Realmente se lleva mucho dinero de los argentinos y que entonces si viene gente distinta a gestionar de acuerdo al interés común, al bienestar, a lo que tienen que hacer los organismos, me parece que que puede haber una sorpresa, no hay duda que el 40% del producto no se pueden llevar los gastos públicos. No hay sector privado que resista a esta extracción de fondos, así se está viendo y por suerte ahí también hubo un cambio de composición del Congreso que me parece que ha traído una corrida, si querés, de la mano de Ricardo, de José Luis Espert, de la gente de Javier Milei hacia los halcones de Juntos por el Cambio va a decir acá no se aprueba, fijate que no se aprobó más ni una suba de impuestos y eso me parece que pasó en este.



- En la interna de Juntos por el Cambio nadie se baja, todos juegan, ¿qué va a pasar?

- Una disputa muy importante. Si me preguntás es una oferta electoral interesante aunque a mí me gusta Ricardo. En las PASO vamos a lograr unificar liderazgo en la oposición. Hay que discutir los temas, ¿cómo va a ser nuestra política de seguridad? Me preocupa mucho las cuestiones de seguridad.



- Ahora hago una diferenciación entre heterogeneidad y antagonismo. ¿Pasa eso con Patricia y Horacio, por ejemplo?

- Sí, claro que pasa. Creo que primero hay un gran tema y que también este desorden que se ve en Juntos por el Cambio tiene que ver con el desorden del Frente de Todos. Porque si lo que vos ves venir está 100% unido, te tenés que poner más fuerte. O sea, es esa disolución o esas peleas que también se está sabiendo que existen respecto del Frente de Todos, me parece que también hacen que acá entonces la disputa de los liderazgos sean distintos, los antagonismos son muy importantes, pero ¿qué nos unía? Derrotar al kirchnerismo, es obvio, entonces, en la medida que eso se vaya diluyendo, también se diluye la fortaleza y empiezan a aparecer las grandes diferencias. Ahora, lo que veo en los antagonismos, más allá de los estilos -porque está claro que Horacio no es lo mismo que Patricia- es que la gente no se come tanto verso. A veces Horacio habla de las autocracias de Nicaragua, de Venezuela y Cuba, uno está muy convencido que el gobierno del kirchnerismo representaba eso, no sé cuán convencido está. A Patricia la ves como que realmente sabe que eso es lo que puede, lo que podía suceder con el kirchnerismo, que eso hay que combatirlo, que el alineamiento geopolítico es muy claro, eso es así.