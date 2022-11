La sorpresiva reacción de Axel Kicillof a las declaraciones de Martín Guzmán

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del exministro de Economía Martín Guzmán respecto a las declaraciones de éste último contra el Gobierno. El dirigente destacó que no le gustó nada la actitud del exfuncionario y la catalogó como "lamentable".

El exministro de Economía, Martín Guzmán.

Martín Guzmán volvió a la centralidad política luego de un largo tramo debido a sus duras críticas contra los mandatarios actuales. El exministro destacó que trabajar junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "toda una hazaña" y afirmó que el líder del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, es un "nene caprichoso".

"Hay un balde de mierda y otro balde de mierda, y el ministro tiene que meter la mano en uno de los baldes de mierda y eso es lo que hay. Le debíamos 45.000 millones de dólares al FMI. ¿Cuáles eran las alternativas? O llegar a un acuerdo para refinanciar, o caer en default", detalló el exfuncionario.

"Donde hay un punto de quiebre en la dinámica de la gestión es unos días antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se cortaron todas las líneas de comunicación con Cristina Kirchner", reveló Martín Guzmán.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Axel Kicillof reaccionó a las declaraciones de Martín Guzmán en diálogo con Radio 10. “No me gustó nada, me pareció más bien lamentable. La salida de Guzmán fue un hecho que produjo una inestabilidad enorme, no sé si voluntariamente o involuntariamente, fueron semanas de muchísima inestabilidad ocasionadas por su salida intempestiva”, comenzó aludiendo el funcionario.

El gobernador bonaerense luego señaló que el encare de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue malo, ya que "todo acuerdo con el FMI es un mal acuerdo por definición. Este acuerdo es malo y probablemente todo acuerdo con el FMI sea malo. Guzmán trató de decir y mostrar lo contrario", sostuvo.

“Hay elementos relativos pero hubo puntos en los que se trabajó y no se logró avanzar como el plazo y la sobretasa. Al haberse tratado de un préstamo político, habría que haberse plantado directamente sobre eso”, sentenció el dirigente kirchnerista.