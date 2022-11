Intendentes de Juntos por el Cambio condicionan la aprobación del Presupuesto a Axel Kicillof

Hace una semana el intendente platense Julio Garro convocó a sus pares del PRO a un almuerzo en la Capital provincial, para informales lo hablado en el encuentro con el jefe de Gabinete bonaerense Martin Inzaurralde y fijar la postura de los jefes comunales amarillos de cara al tratamiento y la posterior votación del Presupuesto bonaerense del próximo año.

Condicionando la aprobación de la Ley de Leyes al pago de las deudas del FIM (Fondo de Infraestructura Municipal) con los municipios y a la actualización por inflación de los fondos para obras municipales, el intendente de La Plata dijo: “Pedimos que sea con una primera cuota del 50% a los municipios y tres o cuatro cuotas atadas a la inflación”. Y explicó: “Si hoy con cierta cantidad de dinero hacemos diez cuadras, a los seis meses cuando nos giran la plata nos alcanza para tres. Por eso es importante la actualización por inflación y vamos a trabajar en esa línea”.

Marcando la cancha, Garro afirmó: “Si la deuda no se cumple, lo que se va a lograr es que los legisladores no se sienten a tratar el Presupuesto. Esto es fuerte pero sencillo. Son deudas, hablamos -entre otras- de deudas del IPS y la de IOMA con los hospitales municipales. En Ramallo IOMA le debe al hospital $126 millones, que los puso el municipio quitándole la posibilidad de utilizarlo en obras. Los municipios tenemos que soportar y tapar un hueco en la salud porque la provincia no paga. No estamos pidiendo cosas nuevas”.

En off, un intendente radical del centro de la provincia de Buenos Aires, se quejó a MDZ de la actitud de los jefes comunales del PRO: “Parecen nenes de pecho. Son muy tiernitos, salen a hablar desbocados y no se dan cuenta de que sin Presupuesto no podemos estar, más en un año electoral. Si no hay presupuesto ponen como excedente de recurso todo lo que ingresa de más y los fondos quedan a libre disponibilidad, así a la oposición la terminan cagando. ¿En un año electoral sabés lo que significa eso? Que no te den ni un peso. Acá hay que agotar todas las instancias para que haya presupuesto”.

Sobre el Presupuesto del próximo año, afirmó: “Es un mamarracho. Ponen en el adjunto de las obras lo mismo que estaba en el 2017, cuando algunas de esas obras hace rato que están hechas. Ni siquiera lo leen, es un copie y pegue. Es un cachivache esto”, sentenció el jefe comunal radical

Por su parte, en declaraciones periodísticas, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, manifestó su incredulidad a las metas fijadas en el Presupuesto 2023: “Tenemos desazón y escepticismo. Participé de una de las primeras reuniones con el gobernador cuando le acercamos nuestras inquietudes por la falta de cumplimiento en la entrega de las partidas del FIM; la respuesta informal del gobernador fue 'achiquen las obras' y eso no corresponde. Somos descreídos, pero creemos que pueden cambiar”.

En modo optimista, Valenzuela dijo: “Confiamos que el Gobierno comprenda nuestros pedidos. No son solo para nosotros, los intendentes de Juntos, si no para los 135 municipios”.

En diálogo con MDZ, el intendente radical del partido de Brandsen, Daniel Cappelletti, habló sobre el pedido de los Alcaldes Boinas Blanca: “Nosotros estamos planteando un mecanismo diferente de goteo para las obras. El lunes fui a La Plata, estuve reunido con el vicejefe de Gabinete Juan de Jesús para cerrar el FIN de los años 2020, 2021 y 2022. Tres años en los cuales no he podido ejecutar obras por la escalada inflacionaria”.

“En el 2020 pensaba hacer la terminal ferro automotor presupuestada en tres millones y medio de pesos, ¿sabés cuánto sale hoy terminar esa obra? Ochenta y cuatro millones de pesos, imposible hacerla si no se actualiza por inflación. Desde el Foro de intendentes radicales, estamos planteando que se considere alguna retribución por el proceso inflacionario y cómo gotean la entrega de dinero para las obras en el 2023”, añadió.

Cappelletti sostuvo que desde el Ejecutivo bonaerense están de acuerdo con el planteo del Foro de intendentes radicales, pero “hay algunos intendentes del Frente de Todos que son del conurbano que no les gusta mucho nuestra propuesta en un año electoral. Aunque en general creen que nuestro planteo está bien. Creo y lo digo honestamente que se va a dar”.

El presupuesto y la postura de los intendentes peronistas

El reclamo de los intendentes del oficialismo no dista mucho del pedido de los intendentes de Juntos por el Cambio. Si bien quedaron mejor parados en el reparto de fondos, el Gobierno de Kicillof mantiene deudas del FIM y de los organismos de la administración publica provincial (IPS y IOMA entre otros); ven de buen grado el pedido de los alcaldes opositores de la actualización de deudas y los fondos coparticipables por inflación, algo que ya se lo hicieron saber al gobernador y al presidente cuando se reunieron para solicitar mas fondos en el año electoral.

Es por eso que una treintena de intendentes del Frente de Todos armo una “Liga de intendentes” con el objetivo de incidir en el Presupuesto, el reparto de fondos, las estrategias de las próximas elecciones y tratar de bajar tensiones por la inseguridad (una de las principales preocupaciones de los bonaerenses en todas las encuestas) entre los jefes comunales del FdT y el Ministro de Seguridad Sergio Berni.

“La Liga” de intendentes peronistas estará integrada por Barones del conurbano y jefes comunales del interior bonaerense. El perfil de los integrantes es variopinto, por un lado, hay históricos peronistas como Mussi de Berazategui, representantes del Cristinismo como Secco de Ensenada y de La Cámpora como es el caso de Ustarroz, intendente de Mercedes y hermano de crianza de Wado de Pedro.

En tanto, se creará una “Comisión de Legisladores”, integrada por diputados y senadores del oficialismo y la oposición, que servirá de nexo entre los intendentes y el ejecutivo bonaerense para discutir el presupuesto y la Ley Fiscal.