La contundente respuesta de Graciela Fernández Meijide contra Madres de Plaza de Mayo

Tras la dura crítica de Madres de Plaza de Mayo a Alberto Fernández por el mensaje que publicó en Twitter por la muerte de Hebe de Bonafini, Graciela Fernández Mejide consideró en MDZ Radio que “el mensaje habrá sido redactado por un joven kirchnerista que quiso evidenciar la grieta interna del Frente de Todos”.

Sr Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo.

Relacionar la lucha de nuestra Presidenta con otra organización es un insulto.

Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted. — Prensa Madres (@PrensaMadres) November 21, 2022

“Tal vez el último comunicado en respuesta a Alberto Fernández lo haya escrito algún joven muy kirchnerista enojado con el propio Gobierno al que dice adherir”, apuntó Fernández Meijide.

La activista por los derechos humanos recordó cómo fue su relación con Hebe de Bonafini y lamentó el deceso de la titular de Madres de Plaza de Mayo.

“Estas noticias acerca de la muerte no alegran a nadie y me dio pena por lo que le sucedió porque recordé cómo habíamos luchado juntas, reclamando a la dictadura aquello que nos había pasado, que eran nuestros hijos. Diría que Hebe queda como una marca profunda no sólo para los argentinos, sino también en el extranjero”, consideró Fernández Meijide.

Hebe de Bonafini.

Además, agregó: “Sin embargo, la gente se ha quedado con una Hebe que se adhirió a la política partidaria y sobre todo con su vinculación a Cristina Fernández de Kirchner. Con posiciones muy autoritarias y despreciativas hacia el presidente”.

Sobre las críticas de Madres al jefe de Estado, la exministra de Desarrollo Social de la Nación enfatizó que “Madres quiso reproducir sus maneras despreciativas y autoritarias por medio de las redes sociales contra Alberto Fernández”. Por eso, pidió pensar en el rol que han tenido las Madres de Plaza tanto en dictadura como en democracia para entender las maneras de actuar de la organización.

“Cuando Hebe decide no aceptar la Conadep y recomienda no ir, hay muchas madres que abandonan el movimiento. Creo que con esa respuesta se equivocó mucho y después se bancó mal la democracia porque ella sabía actuar muy bien contra la dictadura. Pero las instituciones democráticas no encajaban con ella”, completó su dura crítica Fernández Meijide.