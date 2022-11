Amado Boudou homenajeó a Hebe de Bonafini y aprovechó para lanzar una crítica a Macri

El exvicepresidente Amado Boudou reivindicó hoy la figura de la fallecida presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al afirmar que "era partícipe de una lucha por un futuro, sin mirar atrás, siempre adelante". También lanzó un palo al expresidente Mauricio Macri al señalar que "cuando aparece otra persona que dice Alemania es una raza superior es que hay una nostalgia a la dictadura", en relación a lo expresado por el referente en el PRO en una entrevista televisiva, por lo cual tuvo que salir a aclarar y pedir disculpas.

Al hablar por El Destape Radio, el exfuncionario señaló que "Hebe nunca hablaba de nostalgia, ella hablaba de memoria".

"Ella era una lucha con cabeza, con cuerpo y con ideas. Ella lo vivió como mamá en la época de la dictadura genocida y luego lo reconvirtió en soñar un futuro y ser partícipe de esa lucha. Hebe reivindicó la lucha de sus propios hijos", señaló Boudou.

Al recordar a la dirigente de derechos humanos, Boudou remarcó que "las Madres ganaron, y quiero poner el plural", porque "lo que Hebe siempre decía y hacía era nosotras las madres". "Cuando comenzó la lucha uno de los conceptos era el de la maternidad colectiva, no pedimos por mi hijo sino por todos, y cada vez que habla una madre pide por todos sin mirar la individualidad", expresó.

Asimismo, señaló que el segundo caso de esta idea de lo colectivo "lo expresa el kirchnerismo, al salir con mucha debilidad en sus orígenes y terminar con un ejército de corazones, modificando la realidad".

Hebe de Bonafini falleció este domingo a sus 93 años.

En otro orden, sostuvo que "hay sectores de la vida democrática que tienen nostalgia de la dictadura. Ese es el verdadero contrapunto con la visión de Hebe", y criticó en este sentido las palabras del expresidente Mauricio Macri, cuando se refirió a "una raza superior" al opinar sobre las chances de la selección alemana en el Mundial de Qatar, tras lo cual pidió disculpas.

"Cuando aparece otra persona que dice Alemania es una raza superior es que hay una nostalgia a la dictadura", indicó Boudou.

Por último, opinó que "las cosas que la democracia no pudo o no supo resolver, no empezaron con el peronismo. El cambio en la matriz socioeconómica argentina empezó con Martínez de Hoz".