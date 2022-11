Video: el bizarro spot con el que Guillermo Moreno se aventura para el 2023

Guillermo Moreno, exsecrecretario de Comercio Interior de la Nación, protagonizó un curioso spot en el cual se lo ve entrenando boxeo bajo el lema "hagamos Argentina grande otra vez", haciendo alusión a una posible candidatura presidencial en las elecciones 2023. El video fue publicado por "Principios y Valores", el espacio conducido por el dirigente peronista. Además, no se trata del primer audiovisual de campaña bizarro en la carrera política de Moreno.

En una entrevista reciente brindada a MDZ, Moreno expresó sus intenciones de cara a los próximo comicios al señalar: "Nosotros venimos a decirle al pueblo que Moreno es candidato a presidente porque tiene que haber un candidato doctrinario. Ahora, si aparece un gobernador o un intendente, un secretario general de un sindicato, un dirigente empresario que dice ‘acá estoy’ nos vamos a poner de acuerdo. No nací para ser presidente, yo nací para ser parte de un proyecto colectivo".

Y agregó: "A mí me tocó ser el secretario de Comercio que más duró en la historia de Argentina porque trabajé con una conceptualización peronista en la Secretaría de Comercio. Cuando trabajás en economía no podés decir que trabajás sin una doctrina. Cuando (Carlos) Melconian dice que va a hacer un plan económico para el próximo hay dos problemas importantes. O ya sabe quién ganó las elecciones, lo cual sería raro; o peor aún, no le importa quién gane las elecciones. Nosotros venimos a presentar un plan económico peronista. Cuando yo trabajé como secretario de Comercio, antes de serlo soy peronista y me fui cuando consideré que ya no me quedaba nafta y lo conversé con la presidenta de aquel momento".

"Venimos de un fracaso reciente del Gobierno de (Mauricio) Macri, conformado por el PRO y los radicales; y un fracaso presente de un gobierno socialdemócrata como se definió el presidente. Yo hace más de treinta que lo conozco y siempre fue socialdemócrata. Este no es un gobierno peronista y tenemos una responsabilidad mayúscula. Cuando los pobres no comían como corresponde durante el gobierno de Macri, era lógico, porque gobernaba Macri. Si en un gobierno radical los sectores populares pasan hambre, bueno, es un gobierno radical. Pero tienen siempre la esperanza de no pasar hambre en un gobierno peronista, y ahora pasan más hambre que con Macri. A los sectores populares que estaban esperando un gobierno peronista para aunque sea comer un asado aunque sea cada 15 días y ahora le sacaron no solo el asado sino también la leche, los huevos y hasta el aceite de mezcla", puntualizó Moreno.