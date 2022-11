Nuevo guiño de Patricia Bullrich a Mendoza en su discurso electoral

La titular del PRO, Patricia Bullrich, continúa armando su campaña para sumar apoyo de cara a sus aspiración para obtener la Presidencia de la Nación en el 2023. En esta ocasión, la exministra de Seguridad publicó en sus redes sociales un fragmento del discurso que brindó durante Plenario Federal de los Equipos de Gobierno de La Fuerza del Cambio en Rosario. Allí, hizo especial énfasis en territorio mendocino al mencionar que es es necesario "hacer leyes como hizo Mendoza para impedir que la movilización y la toma de calles sea un elemento permanente en el país"

Las expresiones de Bullrich se dan en el marco de su acercamiento al senador nacional y exgobernador, Alfredo Cornejo, con quien muestra sintonía y permite entrever una posible formula en los comicios del próximo año.

"Muchas veces escuché y lamenté cuando decían 'no hagamos esto por las consecuencias que puede tener. No toquemos los planes sociales por las consecuencias que pueda tener'. No los tocamos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Más pobreza, menos progreso, menos futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que tocar y cambiar por un sistema de un seguro de desempleo que haga que el principal elemento sea el empleo? ¿O vamos a no tocarlos por lo que pueda pasar?", dijo la presidenta del PRO.

Y agregó: "Ya sabemos lo que puede pasar. ¿O no sabemos? Que va a haber piquetes, que Moyano nos va a cruzar los camiones. Ya lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Salir, impedir cada bloqueo y hacer leyes como hizo Mendoza para impedir que la movilización y la toma de calles sea un elemento permanente en el país".

PLANES SOCIALES

No tocamos los planes sociales y ¿cuáles fueron las consecuencias? Más pobreza, menos progreso y menos futuro. Es claro que no dan resultado.

La verdadera política social es cambiar planes sociales por empleo.#LaFuerzaDelCambioFederal pic.twitter.com/otczqHvYRG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2022

El encuentro en Rosario fue encabezado por Patricia Bullrich y contó con la presencia de dirigentes de todo el país. Participaron como oradores del plenario: Alfredo Cornejo, Alberto Fohrig, Damián Arabia, Federico Angelini, Luciano Laspina, Enrique Szewach, Lisandro Nieri, Martín Tetaz, Alberto Asseff, Dante Sica, Federico Sturzenegger, Oscar Aguad, Carmen Álvarez Rivero, Alieto Guadagni, Fernando Pedrosa, Nora Luzi, Jaime Méndez, Eduardo Amadeo, Matías Lobos, Carlos Kambourian, Enrique Chiantore, Virginia Cornejo, Diego Fleitas, Gabriel De Raedemaeker, Jimena Latorre, Enrique Chiantore, Francisco Sánchez, Alejandra Monteoliva, Federico Pinedo, Luis Miguel Etchevehere, Pamela Verasay, Federico Merke y Rogelio Pfirt