Los vínculos cercanos entre el fútbol y los políticos mendocinos

“Por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban laburando en la cosa y había muñecos con la camiseta de Newels clavados con alfileres, maldiciones pedidas por teléfono y hasta mi vieja, que no manya nada de todo esto, tenía un pañuelo atado desde hacía como diez días, de esos de Pilato. Pilato, sino gana Central en River no te desato. Después la vieja decía que habíamos ganado por ella. Pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casale. Pero yo le decía que sí, para no desilusionarla a la pobre vieja”. Roberto Fontanarrosa, "19 de diciembre de 1971".

Empieza el Mundial de Fútbol y la vida parece teñirse de celeste y blanco. Sin embargo, como le sucede a gran parte de la sociedad argentina, para la dirigencia política mendocina -sin distinción de género o color político- el fútbol es, como juraba el Negro Roberto Fontanarrosa, sagrado. Partidos semanales, picaditos antes de las elecciones como cábala, portarretratos del equipo favorito en los despachos, vínculos con las comisiones directivas de los clubes, escapadas en medio del trabajo para ir a ver a los jugadores en esa final añorada, alabanzas al Diego, un director técnico que es diputado provincial y una diputada que es la responsable de la Liga mendocina de fútbol femenino. Y mucho más: infinitas historias que entrecruzan el fútbol y la política, muchas veces con críticas por la relación con las hinchadas, otras veces con aplausos por el fomento a la actividad que promueve jóvenes promesas. Amores y odios, como en la vida misma ¿Irán a Qatar? Por ahora, dicen ausente.

Es la siesta y el senador nacional Alfredo Cornejo está a punto de tomar un avión que lo llevará de Buenos Aires a Mendoza. El legislador ha tenido, como frecuenta, una semana ajetreada en el Congreso. Defendió la postura del interbloque de Juntos por el Cambio en la sesión especial en la que se iba a tratar el Presupuesto 2023 y el kirchnerismo intentó introducir la designación de los representantes del cuerpo en el Consejo de la Magistratura. Es jueves y se vuelve a la provincia: su primera parada será ir a jugar al fútbol como acostumbra dos veces por semana hace unos 15 años en distintas canchas del departamento que administró entre 2007-2015, Godoy Cruz.

“Me divierte mucho jugar al fútbol”, define ante MDZ con una voz que denota una sonrisa. Sancarlino de nacimiento, se hizo fanático de Godoy Cruz Antonio Tomba en 1994. “Un tío político me lleva a ver al Tomba y me empieza a gustar. Y comienzo a ir a la cancha y mi hijo Lautaro también se hace fanático. Así que también es algo que compartimos como padre e hijo”, sostiene orgulloso. El 27 de abril de 2017 era gobernador de Mendoza y viajó a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) para ver el partido entre Tomba y Sport Boys. El fútbol es una variante para el humor del senador radical: “Me pongo de buen o mal humor, dependiendo del resultado del partido”.

Brasil fue la sede del Mundial en 2014 y Cornejo viajó a ver un partido. Pero no hará lo mismo ahora a pesar de que hay versiones que indican que recibió una invitación para viajar pero no la aceptó. En Mendoza, además de adorar al Tomba repite el ritual de jugar con “amigos que han ido cambiando que vienen de la municipalidad de Godoy Cruz, de cuando César Biffi era intendente –comienzos de los 2000- y yo sumé a la custodia de cuando yo era gobernador”, relata.

En Las Heras, en cambio, Huracán es el club de los amores. “Cuando de chico iba a la cancha con mi viejo a ver al Globo, siempre soñaba con esa camiseta. Hoy, luego de mucho tiempo, el Coqui Martínez, arquero y baluarte de aquel equipo, me regaló la camiseta del torneo nacional del '85... justo estaba mi hijo Agustín para compartir semejante alegría. Gracias eternas Coqui por todo lo que le diste a Huracán y por este presente. Abrazo de palo a palo ¡Vamos Globo!”, escribió por Instagram el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, Juan Manuel Filice, quien ya está caminando Las Heras, de donde es oriundo, para ser intendente por el radicalismo.

El actual jefe comunal el radical, Daniel Orozco, tiene un estrecho vínculo con el club: hace dos años oficializó el día del hincha del globito que será todos los 27 de agosto en honor a Luis Rubiño, un histórico simpatizante, y además el municipio está en relación permanente con el Globo. En el mundo del deporte se habla mucho de esa relación del municipio con Huracán, donde muchas veces la comuna ha colaborado económicamente con la institución.

En La Paz, el intendente peronista Fernando Ubieta, está ligado al club Juventud Unida, una de las dos instituciones del departamento. Su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, fue dado en el salón del club. Lo mismo pasó en el cierre de campaña del Frente de Todos: se hizo en un espacio de la institución.

El estadio Víctor Legrotaglia recibe, cuando juega de local Gimnasia y Esgrima, al intendente de Capital, Ulpiano Suarez, hincha del Lobo que asiste con la camiseta puesta a alentar al equipo. Fanático del fútbol, como su familia, el 21 de septiembre de este año, felicitó a otro equipo. “El club del pueblo donde pasé hermosos años de mi vida hoy festeja algo muy especial. Sus primeros 100 años siendo un espacio para el deporte, la recreación y la unión de generaciones enteras. ¡Feliz centenario Club Sportivo La Consulta!”, sostuvo mostrando los colores negros y rojos. Es que, como le ocurrió a su tío, el gobernador Rodolfo Suarez, el fútbol y la política son temas con los creció ya que eran los tópicos conversación de todos los fines de semana en los encuentros familiares en San Carlos, de donde, como Cornejo, son oriundos. De hecho, cuando el gobernador Suarez se vino a vivir a la Ciudad de Mendoza, durante muchos años viajó todos los sábados religiosamente a jugar al fútbol en su departamento de procedencia.

En Maipú, durante muchos años la grieta se metió en el fútbol. Omar Sperdutti quien es el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, hace unos años era el presidente del club Deportivo Maipú. Él es radical y su hermano Carlos, quien era el entrenador, peronista. Como Omar es de la UCR, durante muchos años se decía en el ambiente que el municipio- gobernado desde hace décadas por el PJ- tenía más simpatía por Gutiérrez, el otro club importante del departamento. Ahora, todo parece haber cambiado: por un lado, Sperdutti se fue a la Liga y además, al intendente Matías Stevanato (PJ) desde que asumió en la comuna, le reconocen un equilibrio entre ambos clubes maipucinos.

En Casa de Gobierno hay una funcionaria de alto rango muy fanática del millonario. Es que, si la ministra de Salud, Ana María Nadal se da vuelta, detrás de su escritorio se encontrará con algo que ella colocó cuando asumió: un portarretrato con la foto del equipo del Club Atlético River Plate. De hecho, hace una semana, la ministra y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul -otro fanático del club de Núñez- estuvieron en el del Malvinas Argentinas y posaron junto a las autoridades del club River Plate en el reconocimiento a la trayectoria de Marcelo Gallardo quien dejó de ser director técnico del equipo.

Pero, hablando de técnicos, un diputado es DT profesional y promete que cuando cuelgue los botines de la política, dirigirá. “El fútbol es mi pasión. Soy director técnico profesional de fútbol con validez de la Conmebol”, contó a MDZ el diputado provincial por Unión Popular, Jorge Difonso. Ha sido presidente del club El Fortín y jugador del Ciclón de la Liga Independiente y luego se recibió de DT. “Siempre tengo la expectativa de, cuando termine la función pública, ser director técnico de un club profesional”, confiesa Difonso.

Si seguimos en la cancha de la Cámara de Diputados, una mujer se destaca por su participación en el fútbol. La diputada por Cambia Mendoza Giuliana Díaz es la encargada de la Liga Mendocina de fútbol Femenino. Jugó a la pelota en el Club Deportivo Maipú y además se recibió de periodista deportiva. Sus redes sociales están inundadas de fútbol: fotos con el equipo, de la legisladora con la redonda y de información que además de dar cuenta de su actividad legislativa, habla de su deporte amado. Impuso una mirada de género a la liga con protocolos.

ASI DE FELIZ QUIERO CONTARLES QUE LA FINAL DEL TORNEO FEMENINO DE NUESTRA LIGA MENDOCINA VUELVE A JUGARSE EN EL MEJOR ESTADIO DE TODOS , EL MALVINAS ARGENTINAS uD83DuDE0DuD83EuDD70??

? POR Y PARA EL FEMENINO SIEMPRE ? pic.twitter.com/us5RSQJpet — Giuliana Díaz (@giulianad7) November 25, 2021

Cambiamos de equipo político y de fútbol. Omar Bruno De Marchi, diputado nacional por el PRO y precandidato a gobernador, también es un reconocido amante de este deporte pero en un súper clásico estaría enfrentado con Nadal y con Najul; y a nivel local es hincha de un equipo del departamento del que fue varias veces intendente. “Me gusta mucho el fútbol. Fui el mejor wing derecho que haya conocido la Argentina, sólo que no tuve la suerte que me vieran. Soy hincha fanático de Luján Sport Club y de Boquita”, sostuvo en diálogo con MDZ.

Hay políticos que son parte de la comisión directiva de los clubes de fútbol. El presidente del Iscamem y posible precandidato a intendente de Alvear, Alejandro Molero, es el presidente del Andes Club del departamento. Hace unos días inauguró nuevas obras en el club. “¡Seguimos pensando y construyendo la mejor experiencia para todos los Crotos!”, advirtió. En la misma tierra, un posible aspirante a la intendencia por el PJ, el empresario Germán Perón, también está ligado a un club muy popular: le reconocen haber recuperado el club Ferro de Alvear.

Fútbol y cábalas van de la mano

Algo acostumbran los dirigentes mendocinos de Cambia Mendoza: se reúnen a jugar un partido de fútbol previo a las elecciones. Ese evento ocurre el sábado anterior a los comicios y se dejan las diferencias internas que puede haber el frente electoral y todos se concentran en lo mismo: ganar. Sirve para distender y claro que como cábala. Si varias veces funcionó, el año que viene que es electoral, habrá partido seguro.

Como cada sábado previo a las elecciones, compartimos un partido de fútbol con amigos. Un clásico del @FrenteCambiaMza uD83DuDCAA?uD83EuDD17 pic.twitter.com/IvvWG0YGNr — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 13, 2021

Diego Armando Maradona, el Diez, el fallecido exjugador, es el ídolo máximo del senador provincial por el Frente de Todos, Lucas Ilardo. Se define como cuervo -hincha de San Lorenzo-, maradoniano y bilardista. Desde que Maradona murió hace casi dos años, Ilardo no dejó de compartir fotos y videos del ídolo popular. De hecho, en su cuenta de Twitter tiene una imagen del Diego joven con una frase de otro amante del fútbol, el escritor Eduardo Sacheri: "La culpa de todo la tiene el tiempo, que se empeña en transcurrir”.

Como estas, las historias abundan y muchas de ellas no son simpáticas y la alegría del deporte se ensucia. Pero quizá como dijo el Diego: "El fútbol es el deporte más lindo del mundo y porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol…” El resto de la frase, la conocemos: “La pelota no se mancha” .