La postura determinante que deberá tomar Patricia Bullrich en 2023

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se encuentra en una encrucijada compleja de cara a las próximas elecciones. La exministra de Seguridad se encuentra confiada frente a la interna contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo que desvela a la dirigente dura de la oposición es la posible e imparable candidatura del expresidente Mauricio Macri.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich lanzó su precandidatura presidencial en los primeros meses del año habiendo consultado previamente a Mauricio Macri. La exministra quería acompañar al expresidente en su decisión final respecto a la interna partidaria de cara a 2023. La presidenta del PRO se lanzó y comenzó rápidamente a disputar centímetros decisivos con su directa competencia: Horacio Rodríguez Larreta.

Posturas contrastantes y un mar de diferencias. La pelea interna entre los posibles presidenciales no dio respiro a la tensión dentro de Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno porteño plantea una postura similar a la de los radicales, enfatizada en el diálogo y en el poder de gobierno. La exdiputada por otro lado se siente más cerca de un idealismo duro y concreto, con medidas definitivas que no den lugar a la especulación y/o indecisión.

La exministra tiene una gran relación con el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei; cuestión que la aleja definitivamente de los radicales. Una fuente dirigencial de la UCR le afirmó a MDZ que bajo ningún aspecto permitirán la inserción del economista liberal dentro de la estructura que se estima gobernante en 2023.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

Javier Milei es el fenómeno con mayor impacto de los últimos años de la política argentina. El cambio de discurso de los principales dirigentes políticos de cepa antigua es destacable. El trato de temas como el gasto público, la baja de impuestos y los famosos 'ñoquis' estatales es algo a destacar por parte del economista liberal.

El ícono del liberalismo argentino es una carta compleja de adquirir. El odio explícito de éste contra Horacio Rodríguez Larreta es una de las principales cuestiones por las que favorece a su competidora directa, Patricia Bullrich. La exministra se muestra junto al diputado liberal y destaca que el pensamiento común en varias temáticas político-económicas.

Una fuente del círculo íntimo del ala dura del PRO le reveló a MDZ la intención de que Javier Milei participe de las elecciones PASO dentro de Juntos por el Cambio. Asimismo, cierta parte del sector duro de la oposición piensa a la fórmula Milei-Bullrich como una de las principales potencias a encabezar las elecciones de 2023.

El expresidente Mauricio Macri.

La decisión final de Mauricio Macri es lo que atormenta a Patricia Bullrich respecto a su futuro electoral. Una fuente del círculo del expresidente afirmó que éste definiría la cuestión en marzo de 2023. La posibilidad abierta denota una posible fractura entre los grandes políticos amigos. La exministra se encuentra ante la difícil transición de la espera del 'veredicto' del líder de la coalición. Horacio Rodríguez Larreta ya afirmó que se presentaría sin importar la decisión del expresidente. ¿Qué hará la presidenta del PRO?

Una fuente del círculo cercano de Patricia Bullrich se abrió en diálogo con MDZ respecto a la posición del expresidente: "Mauricio sacó un libro y después se fue a buscar financiamiento para una campaña afuera. Alguien que no va a jugar no hace eso. Igualmente yo creo que a Patricia ya no la puede bajar. Tiene su vuelo propio".

Una dirigente duro del PRO se mostró molesto por la cuestión electoral y la confesó a MDZ: "Entre los dos no sé con quién me quedo. Yo creo que Patricia tendría que acompañar a Mauricio. Sería un quiebre total. Tener 3 candidatos es un riesgo gigante a la hora de ceder poder. Ojalá lleguen a un acuerdo".