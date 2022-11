La dura frase de un liberal de cabecera sobre Cristina Fernández de Kirchner

El doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, Alberto Benegas Lynch, se abrió en diálogo con MDZ sobre la maniobra oficialista respecto a la nueva integración del consejo de la Magistratura. El distinguido académico destacó que "a veces me hace gracia cuando se dice que no hay plan cuando vamos directamente al chavismo en todas las medidas que se están adoptando" cuando se le consultó por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

- Doctor, ¿Qué opina del fallo de la Corte en el caso Luis Juez relativo al consejo de la Magistratura?

- Me suena como algo muy razonable de reponer algo que ha sido, como ha dicho el fallo, una artimaña para dividirse en el bloque de senadores a los efectos de poder designar a alguien en el consejo de la Magistratura. Me parece algo que es un bochorno. Pero más importante que esto, Ignacio, me parece que es muy relevante el concepto de igualdad ante la ley que está atado al concepto de justicia. Porque no somos o no debemos ser iguales ante la ley para ir todos a un campo de concentración. Igualdad ante la ley vinculado a la justicia, en la definición clásica de Ulpiano: "dar a cada uno lo suyo". Y lo suyo remite a la propiedad. Ese es el embate que estamos sufriendo en la Argentina. No se respetan los derechos de de propiedad y más aún se hace alarde de aplicar la guillotina horizontal, o sea ese maldito, igualitarismo.

- ¿Qué rol cree usted que juega la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los últimos 20 años en Argentina y en su futuro?

- Bueno Ignacio, yo le pido que me expuse de esa respuesta porque la verdad le voy a confesar algo. Estoy cansado para no decir harto de las discusiones de problemas de alcoba, lo que me importa es cuál es el resultado. Por eso a veces me hace gracia en realidad, no sé si hacer gracia en una cosa tragicómica cuando se dice que no hay plan cuando vamos directamente al chavismo en todas las medidas que se están adoptando. Las anécdotas y las peleas de alcoba son irrelevantes a mi juicio.

- Me gustaría saber qué mensaje le daría la juventud argentina de cara a lo que se viene.

- Bueno, yo creo que alentarlos en lo que están haciendo en gran medida que están dando un ejemplo a gente mayor por sus reflexiones muy atinadas, por sus estudios, por su preocupación, por no dejarse enredar en discursos. Esto es gente que propone que propone medidas para el bienestar de los pobres y los está estafando y expoliando miserablemente. Creo que en ese sentido es un un ejemplo lo de los jóvenes y otra vez repito una sentencia de Ángel Battistessa que decía "la cultura no es una cosa de minoría porque cuesta cara sino porque cuesta trabajo".